2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemintegratör som vill stärka integrationsarbetet hos en kund inom offentlig sektor. Uppdraget är en central del i den digitala utvecklingen och innebär att utveckla, vidareutveckla och förvalta integrationer mellan verksamhetssystem i integrationsplattformen Frends. Du arbetar nära verksamhet, IT-arkitektur och externa systemleverantörer för att säkerställa stabila, kvalitetssäkrade och långsiktigt förvaltningsbara integrationslösningar.
ArbetsuppgifterUtveckla och konfigurera integrationer i Frends
Modellera och dokumentera processer och integrationsflöden med BPMN
Utveckla och anpassa integrationslogik i C#
Arbeta med API:er, filöverföringar och meddelandebaserade integrationer
Säkerställa kvalitet i integrationsflöden genom felsökning, incidenthantering och löpande förbättringar
Delta i projektmöten med interna projektgrupper och externa leverantörer
Stödja IT-organisationen i integrationsfrågor tillsammans med IT-arkitekter
Bidra till struktur, dokumentation och långsiktig förvaltning av integrationslösningar
KravDokumenterad erfarenhet av arbete med integrationsplattformen Frends
Minst 3-5 års erfarenhet av systemintegration och integrationsutveckling
God erfarenhet av utveckling i C#
Erfarenhet av modellering och dokumentation av processer och integrationsflöden med BPMN
Erfarenhet av arbete med API:er och tjänstebaserade integrationer (REST/SOAP)
Erfarenhet av felsökning, övervakning och förvaltning av integrationslösningar
Erfarenhet av att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar för leveranser
MeriterandeKunskap om kommunal verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom skolverksamhet
Erfarenhet av integrationsarbete i offentlig sektor
