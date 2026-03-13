Systemintegratör - Stockholm
2026-03-13
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kundens Integrationsgrupp i Stockholm ansvarar för integrationsplattformen. Gruppen behöver förstärkas med konsulter som har stor erfarenhet av integrationsutveckling inom IBM ACE. Uppdraget kommer att pågå en längre tid. Du kommer att arbeta med kundens framtida plattform och dess integrationer. Integrationerna blir ofta komplexa och utmanande på grund av organisationens kontext. Du kommer att utföra integrationer samt föra dialog med olika intressenter för att tillsammans komma framåt med dess integrationer. Över tid kommer du som konsult att få mer ansvar kring våra olika integrationer när du växer in i rollen i vår grupp.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
ska ha minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE.
ska ha minst 5 års erfarenhet som Systemintegratör.
Meriterande kompetens (Börkrav):
bör ha erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.
bör ha erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag inom större organisationer.
bör ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer. Erfarenheten ska ha införskaffats de senaste 5 åren.
bör ha erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag.
bör ha erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
Plats: Stockholm. Konsulten förväntas vara på plats på kontoret i Stockholm minst 3 dagar i veckan.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
