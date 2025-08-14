Systemingenjör till bolag i Göteborg!
Som systemingenjör kommer du att använda din mjukvaruexpertis i hela utvecklingsprocessen för avancerade displayer. Du arbetar nära kunden och tillsammans med ett engagerat team, där du bidrar till kravanalys, anpassningar och tester för att skapa innovativa lösningar inom fordonsindustrin. Sök rollen idag!
OM TJÄNSTEN
Bolaget är en ledande tillverkare av elektroniska komponenter globalt och finns i olika sektorer som fordonsindustrin, hem- och mobilteknologi, samt industri, hälsa och energi. I Göteborg ligger fokus på fordonsindustrin, särskilt inom utveckling av infotainmentsystem och andra avancerade produkter.
Som Systemingenjör blir du en viktig del av ett team som inkluderar projektledare, systemingenjörer, mekanik konstruktörer, och testingenjörer. Rollen innebär att ta ansvar för mjukvarufrågor, kravgenomgångar, felsökning samt tekniska analyser.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett kompetent team med en stöttande och inkluderande arbetskultur som värdesätter innovation och kvalitet
Dina arbetsuppgifter
• Delta i kravanalys, leverans och granskning av mjukvarudokumentation enligt kundens specifikationer
• Förberedelse och granskning av uppdateringar och testning på plats hos kunden
• Delta i kundens mjukvaruutvärderingar och presentera resultat från tester
• Ansvara för release och leverans av mjukvara, inklusive dokumentationsgranskning
• Medverka i interna teknologiska workshops
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, datateknik, mekatronik eller motsvarande
• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet med fokus inom mjukvara
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet inom fordonsindustrin
• Kunskaper i AUTOSAR
• Kunskaper i CAN/LIN
• Kunskaper i Vector CANoe
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
