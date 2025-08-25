Systemingenjör inom Transmission
Vill du ta nästa steg i din karriär och jobba med teknik som ger dig möjlighet att bidra till samhällets säkerhet och funktion?
Till vår driftcentral i Göteborg söker vi Systemingenjörer inom Transmission (TRM) till nya uppdrag inom kritisk kommunikation som omfattar drift, underhåll och övervakning av bland annat det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.
På LFV kommer du och dina kollegor att säkerställa pålitlig och säker kommunikation för samhällsviktiga funktioner inom områden som allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar.
Som Systemingenjör blir du en nyckelperson i att säkerställa att samhällsviktiga kommunikationstjänster fungerar optimalt. I rollen kommer du arbeta som andra linjens support och hantera både drift, underhåll, utveckling samt teknisk support inom ditt specialistområde.
Du utför även konfigurationsändringar samt bidrar aktivt till att skapa och förbättra rutiner, instruktioner och dokumentation i vår kunskapsdatabas. Tillsammans med kollegor ser du till att information och arbetsprocesser hålls uppdaterade och relevanta. Denna roll erbjuder en kombination av teknisk problemlösning, förvaltning och utvecklande arbetsuppgifter där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhällets kritiska kommunikationstjänster.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för planering, genomförande, drift och utveckling av transmissionsnät
• Medverka i projekt inom ramen för rollen
• Genomföra HLD samt LLD i existerande och nya nät
• Utbilda driften inom gällande uppsatta lösningar
• Upprätthålla kvaliteten av data som skrivs in i databaser och stödsystem
Vem är du?
Du är serviceinriktad och har god förmåga att snabbt sätta dig in i kundernas varierande behov. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande. Samarbete både med kunder och kollegor är något som kommer naturligt och du trivs med att kunna bidra till utveckling.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du trivs med att ta initiativ och anpassar dig snabbt till nya projekt och förändringar.
Vi ser att du har:
• En eftergymnasial utbildning inom IT/telekommunikation eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet inom området
• Mycket goda kunskaper om SDH och PDH
• Mycket goda kunskaper om radiolänk
• Erfarenhet av nätdesign och felsökning
• God kännedom om tele-, data-, radio- eller bredbandsnät och dess uppbyggnad och samband
• God förmåga att obehindrat tala och skriva på svenska och engelska
• God dator- och systemvana
Meriterande för denna tjänst är:
• Kunskap om Ericsson MINI-LINK
• Kunskap om Nokia FlexiPacket och Dynanet
• Kunskap om Connection Master
• Kunskap om RAD TDM-utrustning
• Kunskap om Element Managers för transmissionssystem
• Kunskap om synkronisering av transmissionssystem
• Kunskaper om IP motsvarande CCNA
• Erfarenhet av och förståelse för ITIL
• Teknisk förståelse för TETRA/4G/5G
• Erfarenhet inom teknisk support hos en mobiloperatör
• Erfarenhet från arbete med TETRA-system, till exempel Rakel
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med placeringsort Göteborg. Vi kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Tjänstgöring i beredskapslista kan ingå i anställningen.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vad är NMC?
Network Management Center (NMC) är vår driftcentral i Göteborg. På NMC finns Network Operation Centre (NOC) som dygnet runt årets alla dagar är bemannade med driftingenjörer som sköter övervakning och utför initial felanalys och initierar samt utför felavhjälpning. På NMC finns också flera team med systemingenjörer som är specialiserade inom infrastruktur, system och kommunikation m.m. Dessa grupper fungerar som andra linjens support till NOC.
Om verksamheten
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här, https://www.lfv.se/.
Emilia Malm
Ansvarig rekryterare Poolia
emilia.malm@poolia.se
Christian Axelsson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
David Johansson
Facklig representant ST
