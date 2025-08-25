Systemingenjör inom IP
Drivs du av att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och arbeta med teknik som ger dig möjlighet att bidra till samhällets säkerhet och funktion? Då kan detta vara något för dig!
LFV söker nu Systemingenjörer inom IP som kommer vara stationerade i Göteborg och arbeta med ett nytt uppdrag inom kritisk kommunikation som omfattar drift, underhåll och övervakning av det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.
På LFV kommer du och dina kollegor att säkerställa pålitlig och säker kommunikation för samhällsviktiga funktioner inom områden som allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
I rollen kommer du att vara andra linjens support och hantera både drift, underhåll, utveckling samt teknisk support inom ditt specialistområde. Du utför även konfigurationsändringar samt bidrar aktivt till att skapa och förbättra rutiner, instruktioner och dokumentation i vår kunskapsdatabas. Tillsammans med övriga medarbetare ser du till att information och arbetsprocesser hålls uppdaterade och relevanta.
Denna roll erbjuder en kombination av teknisk problemlösning, förvaltning och utvecklande arbetsuppgifter där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhällets kritiska kommunikationstjänster.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för design, planering, implementering, drift samt utveckling av IP-nät
• Deltagande i framtagande av teknisk roadmap för IP-nät
• Tekniskt ansvar för planering och genomförande av leveransprojekt
• Genomföra HLD samt LLD i existerande och nya nät
• Erfarenhet av djupare felsökning i IP-baserade nät
• Konfigurera i existerande och nya nät inom uppdrag och projekt
• Utbilda driften inom gällande uppsatta lösningar
• Upprätthålla kvaliteten av data som skrivs in i databaser och stödsystem
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och lyhörd för våra kunders skiftande behov. Du följer rutiner och med hjälp av din analytiska förmåga är du bra på att bidra med förbättringsåtgärder. Du har god samarbetsförmåga och initiativkraft. Som person är du flexibel, strukturerad och tar ett stort ansvarstagande för arbetsuppgifterna. Har du en positiv inställning, nära till skratt och uppskattar trevliga kollegor? Ja då kommer du att trivas hos oss!
Vi ser att du har:
• En eftergymnasial utbildning inom IT/Telekommunikation eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet inom området på CCNP-nivå eller liknande
• Mycket goda kunskaper om routing, switching och brandväggar
• Mycket goda kunskaper om konfiguration, design och implementering
• Erfarenhet av nätdesign och felsökning
• God kännedom om tele-, data-, radio- eller bredbandsnät och dess uppbyggnad och samband.
• God förmåga att läsa och tolka teknisk dokumentation på såväl svenska som engelska
• God förmåga att obehindrat tala och skriva på svenska och engelska
• God dator- och systemvana
Meriterande för denna tjänst är:
• Produktkunskap om Cisco/ PaloAlto/ Arista/ Juniper
• Erfarenhet inom IP-säkerhet
• Kunskap om Element Managers för nätverk
• Erfarenhet av och förståelse för ITIL
• Teknisk förståelse för TETRA/4G/5G
• Erfarenhet inom teknisk support hos en mobiloperatör
• Erfarenhet från arbete med TETRA-system, till exempel Rakel
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med placeringsort Göteborg. Vi kan komma att tillämpa provanställning på 6 månader. Tjänstgöring i beredskapslista kan ingå i anställningen.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vad är NMC?
Network Management Center (NMC) är vår driftcentral i Göteborg. På NMC finns Network Operation Centre (NOC) som dygnet runt årets alla dagar är bemannade med driftingenjörer som sköter övervakning och utför initial felanalys och initierar samt utför felavhjälpning. På NMC finns också flera team med systemingenjörer som är specialiserade inom infrastruktur, system och kommunikation m.m. Dessa grupper fungerar som andra linjens support till NOC.
Om verksamheten
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här, https://www.lfv.se/.
