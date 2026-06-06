Hydraulik- och pneumatikingenjör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-06-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där du får arbeta med utveckling av hydrauliska och pneumatiska system för farkoster i en tekniskt krävande miljö. Här samarbetar du nära experter inom flera discipliner för att ta fram säkra, effektiva och väl genomtänkta lösningar som fungerar i praktiken.
Rollen spänner över hela kedjan, från dimensionering och tekniska specifikationer till driftsättning, verifiering och vidare arbete med operativa produkter. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill kombinera teknikdjup med konkret påverkan i utvecklingen av avancerade system.
ArbetsuppgifterDu leder utvecklingen av hydrauliska och pneumatiska system för farkoster.
Du dimensionerar och optimerar system utifrån högt ställda krav på funktion och säkerhet.
Du tar fram tekniska specifikationer och annan relevant dokumentation.
Du driver driftsättning och verifiering av utrustning och system.
Du samarbetar med underleverantörer och bidrar i FoU-projekt samt konceptstudier.
Du medverkar i utbildning kopplad till systemen och deltar i underhållsprojekt för operativa slutprodukter.
KravIngenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande.
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Tidigare erfarenhet av processteknik och driftsättningar av utrustning.
Stark teknisk grund och intresse för innovation.
Utmärkt förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeInriktning mot hydraulik eller pneumatik i din utbildning.
Erfarenhet inom hydraulik eller pneumatik.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862029-2039859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9950956