Maskiningenjör eller processingenjör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-06-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Lund
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du blir en viktig del av ett team som ansvarar för vattenrelaterade system i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad verksamhet. Processteknik är central i arbetet, och du samarbetar nära flera funktioner för att få ihop helheten från kravbild och systemlösning till verifiering, driftsättning och fortsatt utveckling.
Rollen passar dig som vill kombinera teknikdjup med ett samordnande ansvar. Du får äga ditt systems funktion genom hela utvecklingsprocessen och blir en naturlig länk mellan interna intressenter, underleverantörer och verksamheten. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta nära både utveckling, konceptstudier och slutlig användning i en miljö där teknik, kvalitet och funktion står i centrum.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för att ditt system fungerar genom hela utvecklingsprocessen.
Du tar fram systemlösningar som möter ställda krav och bidrar till en hållbar teknisk helhet.
Du skriver tekniska specifikationer och säkerställer att kraven är tydliga och användbara.
Du driver och medverkar i driftsättning av system.
Du verifierar krav, både hos underleverantörer och i slutprodukten.
Du bidrar som ämnesspecialist i FoU-projekt och konceptstudier.
Du utbildar användare i handhavande av systemen.
Du medverkar i underhållsprojekt och vidareutveckling av slutprodukten.
KravDu har en ingenjörsexamen inom relevant område.
Du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av systemingenjörsarbete och kravhantering.
Du kommunicerar mycket väl på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med underleverantörer och teknisk granskning.
Tidigare erfarenhet av processteknik och driftsättningar av utrustning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862028-2039860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
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222 21 LUND Jobbnummer
9950957