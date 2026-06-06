Restaurangbiträde Stadsmästargården
Astrid Lindgrens Vimmerby AB / Restaurangbiträdesjobb / Vimmerby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vimmerby
2026-06-06
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Astrid Lindgrens Värld söker nu efter ett restaurangbiträde till servisen på Stadsmästargården.
Restaurangen som är vår största, serverar bricklunch och det är sedvanliga arbetsuppgifter så som Kassahantering, gästbemötande, bordstorkning, disk samt öppning och stängning av restaurangen.
I den här tjänsten har man dessutom många delade pass. Det vill säga att man börjar sin dag på Stadsmästargården för att sedan jobba vidare på kvällsbuffén som serveras på Villa Linnéa. Det är meriterande om du har viss serveringsvana, då avdukning av bord ingår i arbetssysslorna.
Då vi inte har fler personalboenden tillgängliga är det viktigt att ha eget boende i Vimmerby eller bo på pendlingsavstånd.
Tjänsten är säsongsanställning 15 juni-16 aug och deltid på 25-32 tim/vecka. Vid frågor kontakta Restaurangansvarig Johannes Tengvall på johannes.tengvall@astridlindgresnvimmerby.se
eller 0492-564 654
Kom och jobba med oss på avdelningen för Mat & dryck! Anmäl ditt intresse här! Intervjuer sker löpande, så ansök direkt.
Under sitt liv och i sina böcker visade Astrid Lindgren många prov på civilkurage och vikten av allas lika värde. Hon hade ett ärligt och respektfullt förhållningsätt till omvärlden. Och det har vi också här, i hennes värld. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846265-2039867". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033), https://jobb.astridlindgrensvarld.se
Fabriksgatan (visa karta
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598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9950965