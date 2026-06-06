Leg. psykolog sökes till specialistpsykiatrisk verksamhet
Adla Terapi AB / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-06-06
, Mjölby
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Vi söker en engagerad och empatisk legitimerad psykolog som vill arbeta inom vårdvalet Specialistpsykiatrisk samtalsbehandling i Region Östergötland, med fokus på behandling av ångest, depression och PTSD.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Tjänsten omfattar psykologisk och psykoterapeutisk behandling inom specialistpsykiatri samt sedvanliga samtalskontakter med privat sökande patienter. För den som är intresserad finns även möjlighet att arbeta med parterapi.
Initial tjänstgöringsgrad är 50 %, men omfattningen kan diskuteras och vid behov utökas till heltid.
Arbetet kan utföras både från mottagning och digitalt, med stor flexibilitet utifrån den sökandes behov.
Mottagning i Mjölby.
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri
Har ett varmt, omtänksamt och empatiskt förhållningssätt
Värdesätter ödmjukhet och ett professionellt bemötande
Meriterande
Utbildning inom IPT, EMDR, TF-KBT eller PE
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Erfarenhet av parterapi
Vi erbjuder
Flexibla arbetsformer
Möjlighet till digitalt och mottagningsbaserat arbete
Handledning
En verksamhet med fokus på kvalitet, professionalism och gott bemötande
Tjänstepension
Försäkringar
Semester
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 50 % (kan diskuteras upp till heltid)
Provanställning: 6 månader
Tillträde: 2026-09-01
Villkor motsvarande kollektivavtalSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV, personliga brev och löneanspråk redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan skickas till: kontakt@adla.nuwww.adla.nu
Praktisk information
Tjänstgöringsstart: 2026-09-01
Tjänstgöringsgrad: 50 %
Frågor om tjänsten besvaras på telefon: 073-182 72 23
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: kontakt@adla.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adla Terapi AB
(org.nr 559084-9641) Jobbnummer
9950983