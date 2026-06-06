Stängningsansvarig/Jour till ICA Nära Roslagstull
Roslagstull Mat AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-06-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roslagstull Mat AB i Stockholm
Stängningsansvarig/Jour till ICA Nära Roslagstull
Vill du ta ansvar för butikens drift på kvällar och helger? Har du erfarenhet från livsmedelsbutik och trivs i en roll med stort eget ansvar?
Vi söker nu en stängningsansvarig/jourmedarbetare till ICA Nära Roslagstull.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Som stängningsansvarig ansvarar du för den dagliga driften under kvällar och helger. Du leder arbetet i butiken, säkerställer att kunderna får bästa möjliga service och ser till att butiken håller hög standard fram till stängning.
Arbetet omfattar normalt 1 till 2 kvällspass per vecka samt varannan helg.
Tjänsten är på deltid, cirka 10 timmar per vecka.
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet från arbete i livsmedelsbutik.
• Har erfarenhet av försäljning över manuell disk.
• Är ansvarstagande, självgående och trygg i att fatta beslut.
• Har ett starkt kundfokus och ett positivt bemötande.
• Kan hantera ett högt tempo och prioritera rätt när det är mycket att göra.
• Har erfarenhet av kassaarbete eller är beredd att arbeta i kassan vid behov.
Erfarenhet är ett krav
Vi söker inte dig som vill lära dig butik från grunden. För att lyckas i rollen behöver du redan ha erfarenhet från dagligvaruhandeln och känna dig bekväm med butikens dagliga rutiner.
Vi erbjuder
• Ett självständigt arbete med stort ansvar.
• Ett engagerat team och en trivsam arbetsplats.
• Möjlighet att utvecklas inom ICA Nära Roslagstull. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: ot@gmp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stängningsansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Roslagstull Mat AB
(org.nr 556495-6778)
Birger Jarlsgatan 122 (visa karta
)
114 20 STOCKHOLM Arbetsplats
ICA NÄRA Jobbnummer
9950962