Administratör inom dokumenthantering
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-06-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en strukturerad och viktig roll där du bidrar till att säkerställa kvalitet och ordning i dokumentflöden? Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad konsult för ett uppdrag med fokus på administrativt stöd och dokumenthantering i en säkerhetsklassad miljö. Uppdraget passar dig som trivs med tydliga rutiner och vill arbeta operativt med administrativa processer i ett team på plats.
I rollen kommer du att arbeta med administration kopplat till dokumentflöden och informationshantering i olika IT-miljöer. Du blir en viktig del i att säkerställa att dokument hanteras korrekt, strukturerat och enligt gällande krav.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering och registrering av kunddokument
Flytt och hantering av data mellan olika IT-miljöer (t.ex. rött/gult system)
Administrativt stöd i dokumentprocesser
Säkerställa korrekt dokumentstruktur och efterlevnad av rutiner
Övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du trivs i en administrativ roll och har en god förmåga att arbeta metodiskt och självständigt enligt uppsatta rutiner. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra.
Som person är du pålitlig, lösningsorienterad och har förmågan att arbeta självständigt i en roll där noggrannhet och integritet är avgörande.
Bra att veta
Detta är ett konsultuppdrag under perioden 2026-08-03 – 2026-12-17. Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Järfälla.
Ansökan Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.granlov@jurek.se
Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862045-2039868". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9950967