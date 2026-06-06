Operativ Inköpare Till Nimbus
Nexer Recruit AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mariestad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mariestad
2026-06-06
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, Götene
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eller i hela Sverige
Nu söker Nimbus en Operativ Inköpare till sin verksamhet i Mariestad.
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en roll där du får kombinera planering, samarbete och affärsmässighet? Vill du vara en viktig del i att säkerställa att produktionen har rätt material på plats vid rätt tidpunkt? Då kan detta vara rollen för dig.
Hos Nimbus blir du en del av en verksamhet som präglas av kvalitet, innovation och ett starkt engagemang för att skapa produkter i världsklass.
DIN VARDAG
Som Operativ Inköpare har du en central roll i att säkerställa materialförsörjningen till produktionen. Du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner för att skapa effektiva materialflöden och säkerställa att verksamheten kan leverera enligt plan.
I rollen ansvarar du för att lägga och följa upp inköpsordrar, bevaka leveranser och hantera avvikelser när de uppstår. Du har löpande kontakt med leverantörer kring leveranstider, materialtillgång och kvalitetsfrågor samt arbetar aktivt för att förebygga störningar i produktionen.
Du kommer även att arbeta med uppdatering av artikel- och prisinformation i affärssystemet, hantering av reklamationer, fakturakontroller samt uppföljning av inköpsrelaterade nyckeltal. Ritningsunderlag är en naturlig del av arbetet och används som stöd vid inköp av komponenter och material.
Rollen erbjuder många kontaktytor och ett nära samarbete med produktion, planering och övriga funktioner inom verksamheten. Du får dessutom möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt inom inköpsområdet.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköp, materialplanering, logistik eller liknande arbete inom tillverkande industri. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta proaktivt och skapa struktur i en vardag där flera aktiviteter pågår parallellt.
Som person är du noggrann, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med andra, bygger förtroendefulla relationer och drivs av att hitta effektiva lösningar som skapar värde för verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av operativt inköp eller liknande arbetsuppgifter.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i affärssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Ett strukturerat och självständigt arbetssätt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från tillverkande industri.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en person som tar initiativ, arbetar med ett starkt eget driv och uppskattar att vara en del av ett team där man hjälps åt för att nå gemensamma mål.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar Nimbus med Nexer Recruit. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Amanda Eksell via e-post: Amanda.eksell@nexergroup.com
Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-06-19.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM NIMBUS GROUP
Nimbus Group AB tillverkar fritidsbåtar i premiumsegmentet. Vi skapar minnesvärda upplevelser till sjöss för medvetna båtägare genom att designa, tillverka och marknadsföra båtar med starka varumärken. Våra kännetecken är skandinavisk design, hög kvalitet, komfort, säkerhetstänkande och miljöfokus. Företaget grundades 1968 i Göteborg. Huvudkontoret ligger vid Kungliga Göteborgs Båthamn och här finns även en permanent utställning samt en fullservicehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860045-2039862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Mariestad Resecentrum (visa karta
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542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9950961