Personlig assistent till uppdrag i Nordanstig
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nordanstig Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nordanstig
2026-06-06
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eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till ett mycket viktigt och omfattande uppdrag.
Tjänsterna innebär arbete i ett dubbelbemannat team dygnet runt, med både dygnspass med väntetid samt vaken natt. Uppdraget är mycket rutinstyrt och kräver att du är lugn, trygg, ansvarstagande och har ett stort tålamod.
I första läget söker vi dig som kan arbeta vaken natt över sommaren, med chansen till en fast rad framöver.
Vi ser gärna manliga sökande till denna tjänst utifrån uppdragets karaktär och kundens önskemål. Publiceringsdatum2026-06-06Kvalifikationer
• Körkort
• Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Ångermanlandsgatan (visa karta
)
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Stephanie Möller stephanie.moller@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9950966