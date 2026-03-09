Systemingenjör Inom Hvac
Vår klient söker en driven systemingenjör för att förstärka ett team med djup kompetens och stort engagemang i Karlskrona. Du kommer att arbeta med avancerade system för värme, ventilation, brandbekämpning och vattenburna system ombord på marina farkoster.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I denna roll som systemingenjör kommer du att vara involverad i hela livscykeln av system för värme, ventilation, brandbekämpning och vattenburna system. Du skapar systemarkitekturen utifrån kundkrav och följer systemutvecklingsprocessen fram till verifiering av funktionalitet ombord på marina farkoster. Arbetet är komplext, tvärtekniskt och kräver både helhetssyn och öga för detaljer.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en spännande roll i ett team med djup kompetens och stort engagemang. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa och tvärtekniska system från kravanalys till verifiering, med goda möjligheter till förlängning. Resor kan förekomma i mindre omfattning.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara inblandad i hela livscykeln av system, från kravanalys och produktframtagning till detaljkonstruktion, driftsättning och verifiering. Arbetet är komplext, tvärtekniskt och mycket varierande, vilket kräver både helhetssyn och ett öga för detaljer.
Drivande inom framtagning och utveckling samt säkerställa funktionalitet för ett eller flera system för ytfartyg
Kravanalys, systemdefiniering, rapporter och kalkyler
Hantering av projektets interna och externa intressenter
Leverantörshantering och ett djupt deltagande i anskaffningsprocessen
Utföra systemtester och verifiering ombord på marina ytfartyg
Vi söker dig som
Minst Högskoleingenjör inom mekanik, energisystem eller processteknik alternativt motsvarande kunskaper
Professionell nivå på svenska och engelska i tal och skrift
Genomgå och godkännas enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd
Det är meriterande om du har
Sjöingenjörsexamen
Bakgrund inom försvarsindustrin
Erfarenhet av systemkonstruktion och systemutveckling
Kunskap om CBRN-skydd, kylvattensystem, brandsläckning eller ventilationssystem
Kunskap om standarder och regelverk för klassning av farkoster, t.ex. DNV/SOLAS/MARPOL
Erfarenhet av anskaffningsprocesser och hantering av kontaktytor i komplexa projekt
Erfarenhet av driftsättning av system, tester och verifieringar
Ledande roller professionellt eller på fritiden
CAD 3D modellering (Aveva Marine, Engineering och E3D)
Körkort klass B
Förarintyg, skeppare B eller annan nautisk kompetens
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1QET3Q". Omfattning
