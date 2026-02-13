Systemingenjör Inom Hvac
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Systemingenjör inom HVAC på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en systemingenjör för ett uppdrag i Karlskrona med erfarenhet i HVAC eller Hjälpsystem såsom vattenburna system, brandbekämpning & VVS.
Avdelningen som du kommer att arbeta i är ansvariga för värme, ventilation, brandbekämpning och alla vattenburna system ombord på farkoster. Du kommer att ingå i en grupp med djup kompetens, stort engagemang och vilja att komma framåt.
Detaljer: · Möjlighet till förlängning finns. · Ort: Karlskrona, onsite. · Vi gör löpande urval. · Startdatum är indikativt. · Rollen innebär, i mindre omfattning, tjänsteresor i samband leveranstester, provturer och verifieringsarbete. · Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
I din roll är du inblandad i hela livscykeln av system dvs. från kravanalys, produktframtagning till detaljkonstruktion, driftsättning och verifiering. Du skapar systemarkitekturen utifrån kundkrav och funktionsanalyser. Du förfinar och följer dina system genom systemutvecklings-processen fram till verifiering av funktionaliteten ombord. Systemet kunna samverka med andra system vilket kräver nära samarbete med andra avdelningar. Därefter återkommande underhåll och uppgraderingar genom hela farkostens livstid. Arbetet är komplext, tvärtekniskt, mycket varierande och fordrar såväl helhetssyn som öga för detaljer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Drivande inom framtagning och utveckling och säkerställa funktionalitet för ett eller flera system för ytfartyg * Kravanalys, systemdefiniering, rapporter, och kalkyler * Hantering av projektets interna och externa intressenter * Leverantörshantering och ett djupt deltagande i anskaffningsprocessen * Utföra systemtester och verifiering ombord på marina ytfartyg.
Krav föruppdraget: * Minst Högskoleingenjör inom mekanik, energisystem eller processteknik alternativt motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga * Du kan vara nyutexaminerad eller erfaren ingenjör - personliga egenskaper väger tungt för denna roll. * Professionell nivå på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kunskaper/erfarenheter: * Sjöingenjörsexamen * Bakgrund inom försvarsindustrin * Erfarenhet av systemkonstruktion och systemutveckling * Kunskap om CBRN-skydd, kylvattensystem, brandsläckning eller ventilationssystem. * Kunskap om standarder och regelverk för klassning av farkosterg, t ex DNV/SOLAS/MARPOL * Anskaffningsprocesser och hantera kontaktytor i komplexa projekt * Driftsättning av system, tester och verifieringar * Ledande roller professionellt eller på fritiden * CAD 3D modellering [Aveva Marine, Engineering och E3D] * Körkort klass B * Förarintyg, skeppare B eller annan nautisk kompetens
Övrig information Arbetsmodell: På plats Möjlighet till förlängning: Ja Uppdragsperiod: 2026-03-02 - 2026-08-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
