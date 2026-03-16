Systemingenjör Automation/OT
2026-03-16
Är du vår nya systemingenjör inom automation/OT?
Vill du arbeta med industriella styrsystem och processdatorsystem i samhällskritisk infrastruktur som varje dag förser Linköping med el, värme, kyla, biogas, vatten och avlopp? Är du redo att jobba med något som gör verklig skillnad? Då är Tekniska verken helt rätt för dig.Som systemingenjör inom automation blir du en del av ett engagerat och kunnigt team inom avdelningen OT (Operativ Teknik och automation) som tillsammans ansvarar för att driva och vidareutveckla styrsystemen bakom vår viktiga infrastruktur. Våra system styr några av samhällets mest avgörande processer - från elproduktion i kraftvärmeverk och styrning av reningsverk till distribution och produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, dricksvatten och biogas. Vi arbetar med en modern teknikportfölj - där PLC- och SCADA/DCS-system som ABB 800xA, Siemens S7, Emerson DeltaV och Cactus är centrala komponenter. Här kombinerar vi strategiskt arbete med teknisk expertis och kontinuerlig utveckling.
Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- programmera och konfigurera styrsystem för optimerad drift och övervakning
- delta i och driva projekt för omprogrammeringar, systemuppgraderingar och moderniseringar
- felsöka och analysera systemstörningar eller anläggningsproblem
- genomföra förbättringar för att möjliggöra smartare lösningar och högre OT-säkerhet
Arbetet sker både praktiskt ute på våra anläggningar där vi felsöker, underhåller samt installerar och teoretiskt i kontorsmiljö där vi programmerar, planerar och dokumenterar. Du kommer inte vara ensam - med stöd från erfarna kollegor, relevant utbildning och ett engagerat ledarskap kommer du snabbt in i rollen och får möjlighet att växa.
Är du den vi söker?
Du är flexibel och noggrann med god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du arbetar effektivt med förbättringar och problemlösning, samtidigt som du är medveten om risker och säkerhet. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och kommunicerar klart och tydligt med både kollegor och leverantörer för att säkerställa ett smidigt samarbete.
Vi ser att du har:
- högskoleutbildning med teknisk inriktning eller YH-utbildning med inriktning mot automation och reglerteknik, alternativt har motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- en teknisk bakgrund med arbetserfarenhet av industriella styrsystem alternativt annan teknisk bakgrund kombinerat med en vilja att utvecklas inom automationsområdet
- kunskaper inom industriell IT
- goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete i processteknisk anläggning
- erfarenhet av system ABB 800xA, AC800M, Siemens S7, Cactus eller DeltaV
Avdelningen är mitt i en spännande resa! I takt med att vi har tagit ett större ansvar för våra OT-system och fått nya uppdrag inom verksamheten fortsätter vi att växa och stärka teamet med fler kompetenser. Hos oss blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team där vi har roligt tillsammans, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Här får du möjlighet att både påverka och utvecklas - i en miljö där vi bygger vidare på det vi redan skapat och tillsammans fortsätter utveckla framtidens samhällsviktiga infrastruktur.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Mikael Sharabiani, gruppchef OT, 013-20 94 31. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval, se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 april.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
