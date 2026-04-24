Systemingenjör
2026-04-24
Vill du forma framtidens energisystem tillsammans med skickliga kollegor? Vi söker nu en systemingenjör till Systemförvaltning.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som systemingenjör hos oss blir du en del av gruppen systemförvaltning inom enheten Optimering och handel. Gruppen består av erfarna systemingenjörer som tillsammans ansvarar för att utveckla, förvalta och säkerställa funktion i affärskritiska system.
Du arbetar med att utveckla, underhålla och vidareutveckla driftövervakningssystem och affärsstödjande system, främst kopplade till affärsområdet Kraftsystem. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten där du bidrar till att förstå behov, ta fram lösningar och omsätta dessa i praktiken.
Rollen är varierad och innefattar såväl utveckling som förvaltning, där du planerar, dokumenterar och genomför arbete för att säkerställa hög kvalitet och stabil drift. Du arbetar även med automation, larmfunktioner och systemintegration.
Som systemingenjör förväntas du ta en ledande roll i att utforma lösningar och agera lösningsarkitekt. Du har mandat att driva dessa lösningar framåt i samarbete med användare, interna stödfunktioner och externa leverantörer.
Genom omvärldsbevakning och nyfikenhet bidrar du till att utveckla moderna systemstöd och arbetssätt som möter framtidens behov. Du blir en del av en verksamhet som är central för bolaget, där systemen du arbetar med har stor betydelse för affären och den dagliga driften.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Skellefteå. Tillträde snarast. Resor förekommer, främst till anläggningar samt i samband med leverantörsbesök och utbildningar.
Intresserad
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och trivs i en roll där du får lösa komplexa problem. Du är nyfiken, initiativtagande och har mod att driva frågor framåt, även när vägen inte är helt utstakad.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs i en miljö där kunskap delas och utvecklas tillsammans med andra. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål.
För att lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann, med förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett helhetsperspektiv och kan se samband i komplexa system.
Hos oss blir du en del av en kultur som präglas av långsiktighet, noggrannhet och omtanke - där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
• Relevant universitetsutbildning exempelvis dataingenjör, elektro/-automationsingenjör, systemvetare alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
• Mångårig erfarenhet av systemingenjörsarbete eller annan likvärdig erfarenhet
• God engelska i tal och skrift
Meriterande
• Flerårig erfarenhet från elbranschen (marknaden)
• Full-stack utvecklare/tekniker, lösningsfokuserad arkitekt.
• Erfarenheter som automationsingenjör
• Kompetens inom Oracledatabaser
• Kompetens inom OT-miljöer/säkerhet
• Körkort B
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att
samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i
våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från
norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för
Sverige.
Frågor?
Jonas Lundqvist, rekryterande chef, 070-352 36 16
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
9874818