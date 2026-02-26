Systemingenjör
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-02-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Västerås
, Uppsala
, Södertälje
, Örebro
, Solna
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du trivs när det krävs ett tydligt helhetsperspektiv för att skapa rätt förutsättningar för detaljerna. När tekniska system växer fram i samspel mellan olika discipliner, människor och perspektiv. Som systemingenjör hos oss får du en central roll i att skapa struktur, tydlighet och riktning - att omsätta avancerade tekniska utmaningar till fungerande, robusta och hållbara system.
Du gillar att arbeta brett och har lätt för att växla mellan detaljer och helhet. Ena stunden fördjupar du dig i krav, gränssnitt eller tekniska avvägningar - nästa stöttar du team, samordnar delsystem och säkerställer att alla rör sig i samma riktning. För dig handlar systems engineering inte bara om teknik, utan om samspel, struktur och tydlig kommunikation.
Världen förändras snabbt och våra kunder står inför ökande krav på både produkter och system. I takt med teknikutvecklingen ökar också komplexiteten. På Knightec Group har vi haft förmånen att följa våra nationella och globala kunder genom hela den resan - från tidiga idéer till färdiga lösningar i drift. Nu söker vi dig som vill vara med och ta ett helhetsansvar i den utvecklingen.
Som konsult hos oss får du variationen och utmaningen i spännande kunduppdrag, samtidigt som du har tryggheten och tillhörigheten i ett team som delar kunskap, stöttar varandra och vill framåt tillsammans. Din utveckling är inget som lämnas åt slumpen - vi följer den gemensamt och anpassar vägen längs resans gång.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Ta ansvar för det övergripande systemperspektivet i tekniska projekt - från tidig kravinsamling till verifierad och färdig lösning
Samordna och integrera delsystem inom mekanik, elektronik, automation och mjukvara till en fungerande helhet
Leda och strukturera kravarbete: identifiera, specificera, spåra och verifiera systemkrav i nära samarbete med kund och interna team
Upprätta och underhålla systemdokumentation såsom systembeskrivningar, gränssnittsdokument och verifieringsplaner
Fungera som teknisk kontaktpunkt mellan kund, leverantörer och interna utvecklingsteam
Stötta projektledare i tekniska beslut, prioriteringar och riskbedömningar
Säkerställa att systemlösningen uppfyller relevanta standarder, regelverk och kundkrav
Kvalifikationer Du är analytisk, strukturerad och trygg i tekniska resonemang - men också kommunikativ och prestigelös i samarbetet med andra. Du gillar att ta ansvar, dela med dig av din kunskap och bidra till att både team och lösningar utvecklas. Samtidigt har du förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi ser gärna att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, mekatronik, elektroteknik, teknisk fysik eller industriell ekonomi
Vidareutbildning eller certifiering inom systems engineering exempelvis INCOSE, MBSE, kravhantering eller projektledning
Minst 5 års erfarenhet som systemingenjör, teknisk projektledare eller i annan sammanhållande teknisk roll
Dokumenterad erfarenhet av kravhantering, systemarkitektur och systemintegration i utvecklingsprojekt
God förmåga att kommunicera flytande på svenska och engelska
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning, placerad på vårt kontor i Västerås, Kopparbergsvägen 11A. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Berg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7298300-1862787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Kopparbergsvägen 11A (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9765137