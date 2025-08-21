Systemingenjör
Systemingenjör som inte är rädd för att bli blöt om fötterna
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vi söker dig som vill jobba som systemingenjör i våra undervattensprojekt. Tjänsten bjuder på spännande tekniska utmaningar och möjlighet till ledande roller med ett brett ansvarsområde och ett stort kontaktnät, både internt och externt.
Din roll
Som systemingenjör inom affärsenheten Underwater Systems kommer du att jobba med utveckling av maritima system. Du arbetar med att lösa dagens utmaningar och många projekt ger möjlighet att titta på kommande tekniker, analyser och utforma prototyper för morgondagens produkter.
Din roll ansvarar för att våra produkter möter de förväntningar som våra uppdragsgivare ställer på produkternas förmågor. Detta gör du genom att driva det tekniska arbetet genom hela utvecklingsprocessen, från kravanalys via design till verifiering av den slutliga produkten. En stimulerande del i arbetet är att du som systemingenjör ofta sitter nära produkterna och har tillgång till hårdvaran där du kan testa idéer direkt. Närheten till produkten skapar möjlighet att jobba operativt vid test/verifiering samt vid installation och driftsättning hos kund.
Förväntningarna på dig som systemingenjör hos oss är att du på sikt ska ha tillräcklig bredd för att förstå helheten i våra produkter men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera. Du kommer att röra dig inom många teknikområden och ha nära samarbete med företagets andra discipliner.
Du är civilingenjör eller har motsvarande kunskaper, gärna med några års erfarenhet av systemarbete. Du har med fördel erfarenhet av att ha arbetat med systemarkitektur, kravnedbrytning och har en god känsla för produktutvecklingsprocessen. Något av det viktigaste för tjänsten är att du har en kombination av nyfikenhet och initiativförmåga samt har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra människor. Du måste kunna hantera svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Inom affärsområdet Kockums har vi lång och gedigen erfarenhet av att tillhandahålla avancerade farkoster och plattformar för den navala domänen. På och under havsytan.
Med unik kompetens och några av världens förnämaste varvsanläggningar, är Kockums världsledande vad gäller utveckling, byggnation och fortlöpande underhåll och uppgraderingar av ubåtar, ytstridsfartyg och andra navala system.
Utbudet av produkter ger förmågor för informationsinhämtning, övervakning, ytstrid, ubåtsjakt, minjakt samt uppdrag på havsbotten. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Hos oss på Systems Engineering får du möjlighet att påverka tekniken, såväl som metoder och arbetssätt. Du kommer sitta i en sektion som jobbar med torpedsystem. Vi har en öppenhet inom sektionen, där vi på ett prestigelöst sätt delar erfarenheter och stöttar varandra i vårt arbete. Hos oss prioriterar vi både tekniken, personalens trivsel och utveckling.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver. Ersättning
