Systemförvaltare/utvecklare datalager
2026-03-06
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
I Sundsvalls kommun ser vi digitalisering och IT som något mer än teknik, det är en drivkraft för utveckling och samhällsnytta.
Vi tänker annorlunda jämfört med många andra och arbetar aktivt för att skapa en kultur som präglas av mod, innovation, jämställdhet och omställningsförmåga. Samtidigt kompromissar vi aldrig med kvalitet i våra leveranser.
Vi delar öppet med oss av våra erfarenheter och bjuder in medborgare, företag, andra kommuner och myndigheter att samverka och samskapa med oss. Vi ställer också tydliga krav på systemleverantörer och branschen i stort att arbeta med modern, framtidssäkrad teknik och öppna, delade lösningar.
Detta arbetssätt har uppmärksammats nationellt. År 2021 utsågs vi till "Sveriges digitaliseringskommun", och 2024 blev vår IT-direktör utsedd till Årets CIO av Dagens Industri.
Digitalisering och IT har i uppdrag att omsätta den koncernövergripande strategin för Hållbar digitalisering 2030. Strategin tydliggör att vi ska utveckla tillsammans med dem vi finns till för på ett inkluderande, innovativt och värdeskapande sätt.
Nu söker vi en systemförvaltare och utvecklare mot vårt datalager som vill vara med och fortsätta utveckla framtidens digitala kommun tillsammans med oss.
Så här bidrar du i rollen
Som systemförvaltare och utvecklare inom datalager har du en central roll där du fungerar som länken mellan förvaltning och vidareutveckling av vårt datalager. I rollen förväntas du ta ett övergripande ansvar och leda arbetet med planering och genomförande av både utvecklingsinsatser och förvaltningsaktiviteter.
Du ansvarar för att säkerställa hög datakvalitet och att informationen är korrekt, tillgänglig och tillförlitlig. Vidare deltar du aktivt i utvecklingen av nya funktioner och rapporter samt arbetar kontinuerligt med förbättringar för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och möter verksamhetens behov.
I tjänsten kommer du bland annat att:
Designa, utveckla och optimera SQL-frågor, vyer och ETL-processer.
Säkerställa datakvalitet, dataintegritet och prestanda i datalagret.
Felsöka och hantera incidenter kopplade till datalager och integrationer.
Delta i kravinsamling och behovsanalys tillsammans med verksamheten.
Dokumentera lösningar och processer enligt gällande standarder.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom Datavetenskap/datateknik eller Systemvetenskap alternativt kan annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget vara aktuell, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete med datalagerutveckling och/eller förvaltning.
Erfarenhet av versionshantering och releasehantering.
God vana att arbeta i agila team och med ärendehanteringssystem gärna Jira och/eller Confluence.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Goda kunskaper i SQL (t.ex. T-SQL, PL/SQL eller motsvarande).
Erfarenhet av ETL-verktyg (t.ex. SSIS, Informatica, Azure Data Factory).
Erfarenhet av Java.
Förståelse för datamodellering (stjärnschema, snowflake, normalisering).
Erfarenhet av molnbaserade dataplattformar (t.ex. Azure Synapse, Snowflake).
Kunskap om BI-verktyg (t.ex. Power BI, Qlik, Tableau).
Erfarenhet av DevOps och CI/CD för datalager.
Förståelse för informationssäkerhet och GDPR i datalagerkontext.
Innehar kurser i inom området datalager/system.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och som med hög ansvarskänsla självständigt driver ditt arbete framåt. Du har en god helhetssyn och förmåga att se det större perspektivet i organisationen och agerar med verksamhetens bästa som utgångspunkt i såväl beslut som handling.
Du har en välutvecklad strukturell förmåga och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp tydliga tidsramar och håller dem, även när tempot är högt. Dessutom är du uthållig och behåller fokus även i mer komplexa eller långsiktiga uppdrag. Precis som övriga medarbetare hos oss är du en ambitiös lagspelare som besitter en stark drivkraft, god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du ser möjligheter i utmaningar och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Bra att veta
