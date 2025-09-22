Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som systemförvaltare hos oss ansvarar du för att Socialförvaltningens IT-system fungerar som ett effektivt stöd för verksamheterna på bästa möjliga sätt. Du och dina kollegor arbetar nära både verksamheterna, kommunens IT-avdelning och externa leverantörer och fungerar som en viktig länk däremellan.
Dina huvudsakliga uppgifter består av:
• Löpande förvaltning, underhåll och kvalitetssäkring av våra IT-system
• Systemstöd till verksamheten genom support och framtagning av användarhandledningar
• Användar- och behörighetsadministration
• Utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och välfärdsteknik
Du arbetar främst från kommunhuset där du har ditt kontor tillsammans med ett engagerat team som präglas av arbetsglädje, samarbete och ett tydligt vi-tänk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En relevant högskoleutbildning och erfarenhet av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst, som vi bedömer är relevant för uppdraget.
• Erfarenhet från systemförvaltning, utvecklingsarbete och processer som rör hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.
• God systemförståelse och intresse för digitalisering.
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är både samarbetsinriktad och självgående. Du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och har ett strukturerat och noggrant arbetssätt med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar. Du är lösningsorienterad, tar gärna initiativ och trivs i en roll där du får bidra till att utveckla både systemstöd och arbetssätt.
Du har också en god förmåga att dokumentera och administrera ditt arbete på ett tydligt och systematiskt sätt. Därtill är du bra på att engagera och motivera andra en viktig egenskap i en samordnande roll med många kontaktytor.
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer, så vänta inte till sista ansökningsdag utan sök redan idag.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Ulrika Vitalis ulrika.vitalis@hammaro.se 054-515240
9521174