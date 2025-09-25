Systemförvaltare till Feelgood
2025-09-25
Vill du använda din systemkompetens för att göra verklig skillnad? Hos Feelgood får du en strategisk roll med helhetsansvar för ett av våra mest centrala system. Här får du möjlighet att påverka, kravställa och utveckla i nära samarbete med ett sammansvetsat team.
OM TJÄNSTEN
Feelgood är en av Sveriges största aktörer inom företagshälsovård. I rollen som systemförvaltare får du ett helhetsansvar för ett vårdnära och verksamhetskritiskt journalsystem som är avgörande för vår dagliga verksamhet. Systemet är centralt för att våra vårdgivare ska kunna arbeta effektivt och säkert.
Du blir en nyckelperson i att skapa struktur, driva förbättringar och säkerställa att systemet fungerar optimalt för både interna användare och externa parter.
Du ingår i ett sammansvetsat team inom IT och systemstöd, med fem engagerade kollegor och en chef som är prestigelös, lyhörd och uppmuntrar egna initiativ. Kulturen präglas av samarbete, ansvarstagande och öppenhet - här får du både stöd och frihet att växa.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Ta ett övergripande ansvar för systemets funktion, behov och utveckling.
• Koordinera mellan interna utvecklingsteam, verksamheten och externa leverantörer.
• Paketera lösningar och förbättra processer.
• Bidra till gemensam support samtidigt som du har egna ansvarsområden.
Rollen är bred och strategisk med stort utrymme att påverka, både i det dagliga arbetet och i långsiktiga förbättringsinitiativ. Vi söker dig som är flexibel och prestigelös, och som med ett lösningsorienterat förhållningssätt stöttar organisationen utifrån både tekniska behov och verksamhetens mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildningsbakgrund, exempelvis inom IT, systemvetenskap eller annan teknisk inriktning.
• Har erfarenhet av systemförvaltning, gärna inom större organisationer med komplexa IT-miljöer.
• Har god förståelse för struktur, processer och systemlogik, och trivs med att omsätta teknik till praktisk nytta.
• Har du arbetat med journalsystem eller andra vårdnära system är det mycket meriterande.
• Är van att koordinera och kravställa i nära samarbete med både interna och externa parter.
• Har ett genuint intresse för både förvaltning och utveckling, och ser helheten i hur system påverkar verksamheten.
• Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med verksamheten är det viktigt att du kan uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du trygg i din kompetens, tar ansvar och har en naturlig förmåga att samarbeta. Du bidrar med egna perspektiv och vågar utmana när det behövs. I vår rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som med din personlighet bidrar till en positiv, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö, där samarbete, engagemang och öppenhet är nyckeln till framgång.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Feelgood är en av Sveriges främsta leverantörer av företagshälsovård, med verksamhet över hela landet. De erbjuder ett brett utbud av tjänster som syftar till att stärka arbetsmiljöer och främja hållbar hälsa inom organisationer. Genom ett systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap samt rehabilitering och krishantering, hjälper Feelgood sina kunder att förbättra produktiviteten och minska kostnader kopplade till ohälsa. Feelgoods tjänster levereras både digitalt och fysiskt, vilket gör dem tillgängliga för företag och organisationer oavsett geografisk placering. Varaktighet, arbetstid, etc.
