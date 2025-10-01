Systemförvaltare för Combine
Höglandsförbundet, Systemförvaltning Combine / Socialsekreterarjobb / Nässjö Visa alla socialsekreterarjobb i Nässjö
2025-10-01
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglandsförbundet, Systemförvaltning Combine i Nässjö
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Tycker du om att bygga relationer, ge support och försöka hitta den bästa lösningen på olika problem? Då är du välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som medarbetare på Systemförvaltning Combine kommer du tillsammans med ytterligare 7 kollegor ansvara för förvaltning, support och utveckling av Combine åt våra medlemskommuner.
Vi jobbar tillsammans i två team med olika inriktningar, där man har möjlighet att bli specialiserad inom sin process. Den vi söker ska ingå i det team som är kopplat främst mot utförare av äldre- och funktionshinderomsorg i processerna IBIC SoL och LSS.
När du arbetar tar du initiativ till, planerar, genomför och följer upp aktiviteter för att utveckla och förbättra funktioner i Combine. Utöver Combine kommer du också arbeta i system för planering och återrapportering av insatser. I din roll ingår det att utbilda användare i kommunen, nätverka och omvärldsbevaka.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt arbete. Du bör också ha ett stort intresse för att arbeta både med människor, system och IT samt förmågan att se helheten i dessa tre grenar.
Vi vill att du har en högskoleexamen, främst inom socialt arbete. Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med handläggning inom Combine är det meriterande. Likaså är det meriterande med erfarenhet av handläggning inom äldre- och funktionshinderomsorg.
Du är van vid att samarbeta både intern och externt och gillar att arbeta i team. Du trivs i en vardag där du får arbeta med förbättringar och driva utveckling och har därmed en god förmåga att analysera, dokumentera och kommunicera. Du ska ha förmågan att självständigt se och driva ditt arbete framåt. Du trivs ihop med andra och motiveras av att arbeta tillsammans med dina kollegor för att lösa problem.
Du arbetar obehindrat i Office-paketet och kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Systemförvaltning Combine är en verksamhet inom Höglandsförbundet som tillsammans med Ekonomiservice bildar Höglandets verksamhetsstöd. Systemförvaltning Combine har en viktig roll i arbetet med att samordna, förvalta, ge support och utveckla Combine för våra fem medlemskommuner.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Nässjö. Resor över Höglandet kan förekomma. Efter introduktionstiden finns möjlighet till distansarbete på deltid när verksamheten tillåter.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta avdelningschef Jenny Skiöld genom att mejla till jenny.skiold@hoglandet.se
Vill du komma i kontakt med en facklig representant är du välkommen att kontakta Margareta Stark.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-C280912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höglandsförbundet, Systemförvaltning Combine Kontakt
Jenny Skiöld jenny.skiold@hoglandet.se Jobbnummer
9536096