Systemförvaltare
2026-01-16
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Som systemförvaltare arbetar du på Socialförvaltningens digitaliseringsenhet tillsammans med tre engagerade kollegor; två systemförvaltare och en välfärdstekniker. Vi arbetar enligt en etablerad systemförvaltningsmodell med tydlig struktur och riktning, kopplad till vår digitaliseringsstrategi. Vi har fått ett ökat behov av utveckling av våra digitala system och utökar därför antalet systemförvaltare.
Rollen kombinerar digital utveckling med att stötta, utbilda och arbeta nära våra verksamheter, framför allt inom Socialförvaltningen. Du bidrar till att systemen fungerar smidigt, vidareutvecklas och anpassas efter användarnas behov i nära samverkan med verksamheten. Du kan också vid arbetstoppar eller frånvaro av välfärdstekniker behöva stötta med att installera trygghetslarm, digitala lås eller annan välfärdsteknik i ordinärt respektive särskilt boende.
I uppdraget ingår även att du som systemförvaltare är delaktig i upphandling av nya verksamhetssystem till Socialförvaltningen. Du bidrar med kravställning, verksamhetsperspektiv och teknisk förståelse i hela processen från behovsanalys till införande.
Du har också ett etablerat samarbete med kommunens IT-enhet i frågor som rör teknik, säkerhet och integration, för att säkerställa att systemen fungerar inom ramen för kommunens gemensamma IT-miljö.Dina arbetsuppgifter
* Ge support till användare för Socialförvaltningens system
* Hantera behörigheter, fakturaflöden, incidenter och felanmälningar
* Delta i upphandling, anskaffning, införande och avveckling av system
* Ha kontakt med systemleverantörer och säkerställa att systemen möter verksamhetens behov
* Genomföra utbildningsinsatser och bidra till digital kompetens i organisationen
* Aktivt delta i förvaltningens digitaliseringsgrupp
* Arbeta i samverkan med IT-enheten kring frågor kopplade till kommunens IT-struktur och tekniska miljö.
Vi erbjuder
* Möjlighet till distansarbete enstaka dagar om verksamheten tillåter
* Ett varierat och utvecklande arbete i en kommun med korta beslutsvägar
* Kollegor som stöttar, samarbetar och delar kunskap
* Ett nära samarbete med kommunens IT-enhet
* Möjlighet att vara en del av kommunens digitala framtidKvalifikationer
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad systemvetare eller har annan relevant utbildning. Du har god digital och social kompetens, är strukturerad och trivs i en roll där teknik används för att förenkla och förbättra verksamhetsprocesser.
Du har:
* Erfarenhet av systemförvaltning eller liknande roll
* Förmåga att kommunicera pedagogiskt och tydligt på svenska, både i tal och skrift
* Ett analytiskt tankesätt och förmåga att planera och driva arbete självständigt
* Vana att samarbeta med olika yrkesgrupper och nivåer i en organisation.
Meriterande:
* Erfarenhet från socialtjänst eller arbete med verksamhetssystem inom socialförvaltning
* Kunskap om GDPR och hantering av personuppgifter
* Erfarenhet av systemen Combine och Time Care
* Kunskaper i SQL och erfarenhet av Business Intelligence-verktyg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara nyfiken, lösningsfokuserad och trivas i en miljö där du får ta ansvar och påverka.
ÖVRIGT
