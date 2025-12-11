Systemförvaltare
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Nu söker vi på sektionen Stödjande Produktområden en systemförvaltare inom produktionsområde indata. Du kommer att ansvara för att förvalta och utveckla våra systemlösningar med fokus på ABBYY FlexiCapture, samt säkerställa en effektiv hantering av indataflöden och produktionsprocesser. Tjänsten innebär tätt samarbete med produktionsverksamhet och it-verksamhet inom produktområdet.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ansvara för förvaltning, konfiguration och processutveckling kopplat till ABBYY FlexiCapture
- ansvara för support, optimering och användartester av systemlösningar inom indataområdet
- ansvara för felsökning och incidenthantering i samarbete med användare och tekniska team
- arbeta med dokumentation och förbättring av rutiner, processer och flöden
- bidra med kravställning och deltagande i projekt kopplade till systemutveckling och digitalisering inom indataområdet.
Du måste ha
- genomförd gymnasieutbildning
- erfarenhet av arbete med ABBYY FlexiCapture eller liknande system för dokument- och datafångst
- erfarenhet av arbete med indataflöden och produktion (ex. skanning, automatiserad databehandling, filhantering)
- erfarenhet av felsökning, analys och problemlösning kopplat till indataprocessen
- erfarenhet i att arbeta som beställare/kravställare
- kunskap om skript och grundläggande kunskaper inom programmering
- goda kunskaper i Office-paketet
- god kommunikativ förmåga i svenska
- goda skriftliga kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
- arbeta med verksamhetsmodeller/processer
- arbeta agilt
- arbeta med integrationer mot andra verksamhetssystem (t.ex. W3D3)
- arbeta med databashantering (t.ex. SQL)
- arbeta i större organisationer eller produktionsmiljöer.
Vi vill att du
- är mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har ett logiskt tänkande
- är ansvarstagande
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer
- har en förmåga att se detaljer men även kunna lyfta blicken och ha ett helhetstänk.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf sektionschef Therese Hedlund, 010 - 495 70 05 Therese.Hedlund@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren, och Saco-S, Eva Isaksen, nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12621. Vi behöver din ansökan senast den datum månad 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
