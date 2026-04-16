Systemförvaltare
Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro
2026-04-16
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Avdelningen Fordonsinformation har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd såväl strategiskt som operativt för all verksamhet. Du kommer att arbeta på enhet VTR. Enheten består av fyra sektioner och det är sektion Beslutssystem skatter och avgifter som är i behov av systemförvaltare. Här kommer du arbeta nära produktägare, verksamhetsutvecklare och andra systemförvaltare.
I rollen som systemförvaltare är du länken mellan beställande kärnverksamhet och IT-avdelning. Du faciliterar samarbetet och stödjer vår verksamhet i frågor kopplade till systemförvaltning och systemutveckling. Exempel på arbetsuppgifter är förbättringsarbete, incidenthantering och löpande produktionsplanering. För att nå framgång i dina arbetsuppgifter har du intresse för, och förståelse kring, vår verksamhets olika behov samt en förmåga att tillsammans med ditt team realisera våra behov genom IT-stöd. Du har god systemkännedom och ett högt säkerhetsmedvetande.
Vad vi kan erbjuda dig är ett flexibelt, självständigt och omväxlande arbete där du har stor frihet att forma din arbetsdag och utveckla din kompetens!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
jobba med systemförvaltning och utveckling av systemstöd i samarbete med flera olika team
delta i och leda incidenthantering och analysarbetet av hur föreslagna förändringar av IT-stödet påverkar interna och externa användare
ansvara för dokumentation av incidenter, rutiner och arbetssätt
utbilda och ge användarstöd inom ditt ansvarsområde
vid behov delta i samverkansgrupper internt och externt.
Du måste ha
akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan kunskap som vi bedömer som likvärdig
erfarenhet av applikationsdrift och förvaltning
en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av internt utvecklade applikationer
erfarenhet av kravställning vid ny- och vidareutveckling av IT-system
erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder som exempelvis SCRUM
arbetat med Azure DevOps eller liknande verktyg.
Vi vill att du
är strukturerad; arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines
är analytisk; löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö
har en god kommunikationsförmåga; är lyhörd och anpassar dig till motparten och situationen
är vetgirig; håller dig uppdaterad inom ditt verksamhetsområde och gillar utvecklingsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta tf sektionschef Jenny Tengelin, 010 - 495 34 53, jenny.tengelin@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3656. Vi behöver din ansökan senast den 7 maj 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Transportstyrelsen
601 73 NORRKÖPING
