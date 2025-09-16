Systemförvaltare - Stockholm
2025-09-16
Vi söker en driven och erfaren systemförvaltare för ett uppdrag inom en organisation som arbetar med affärskritiska IT-lösningar. Rollen omfattar både strategiska och praktiska inslag, där fokus ligger på att säkerställa en stabil drift, utveckla systemen vidare samt garantera hög kvalitet. Du kommer att ansvara för organisationens centrala plattformar, som affärssystem, datalager och marketing automation-verktyg. Arbetet sker i nära dialog med verksamheten för att förena tekniska lösningar med affärsnytta, samtidigt som krav på informationssäkerhet och regelverk efterlevs.

Dina arbetsuppgifter
Förvalta, utveckla och kvalitetssäkra system som är kritiska för verksamheten.
Sköta konfiguration, testning, dataadministration och systemdokumentation.
Använda no-code/low-code-verktyg och integrationslösningar.
Planera, genomföra och rapportera testresultat till teknisk projektledare.
Samla in, dokumentera och prioritera krav i nära samverkan med verksamheten.
Vara en brygga mellan interna och externa intressenter.
Säkerställa att system och processer uppfyller krav på informationssäkerhet och GDPR.
Hantera dokumentation, systembehörigheter, datagallring och integrationer. Kravprofil för detta jobb
Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, IT, datateknik, informationssystem eller motsvarande erfarenhet.
3-5 års erfarenhet av arbete som systemförvaltare, applikationsspecialist eller liknande roll med ansvar för affärskritiska system.
Gedigen erfarenhet av kravställning, testning och systemförändringar i nära samarbete med verksamheten.
God förmåga att dokumentera, analysera och modellera komplexa strukturer.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av systemförvaltning och vidareutveckling.
Erfarenhet av att leda eller koordinera utvecklingsprojekt med interna och externa parter.
Kunskap om Jaycoms plattformar.
Förståelse för eller praktisk erfarenhet av RPA och automatiserade processflöden.
Kunskap om GDPR, IKT-ramverk och regelverk för informationssäkerhet.
Bakgrund som testare, kravanalytiker och/eller testledare. Dina personliga egenskaper
Kommunikativ, pedagogisk och tydlig.
Flexibel i att arbeta både självständigt och i team.
Förmåga att fatta beslut och hantera komplex information.
Proaktiv, förändringsbenägen och lösningsorienterad.
Tillträde och ansökan:
Start: 1 oktober 2025
Längd: 6 månader
Sista ansökningsdagen: ASAP
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
