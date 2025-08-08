Systemansvarig HR
2025-08-08
Välkommen till HR-avdelningen i Partille kommun - ett engagerat team i framkant med uppdrag att bygga en hållbar organisation. Vi sitter i kommunhuset mitt i Partille, bara ett stenkast från Göteborg. Hos oss kombinerar du ett meningsfullt uppdrag med möjlighet till distansarbete, flextid och god balans mellan arbete och fritid.
Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi framtidsrustar HR och löneområdet med hjälp av ett nyförhandlat Heroma-avtal. Det omfattar bland annat vikariemodul, kompetensmodul, förenklad anställningsprocess, och förändrat arbetssätt inom schemaplanering. Som systemansvarig kommer du vara en nyckelperson i den digitala omställningen - och vara en del av ett team som vågar testa nytt och tänka framåt. Välkommen till en HR-avdelning där vi gör skillnad - på riktigt.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker en systemansvarig med stark HR-förankring detta är ingen IT-tjänst, utan en viktig strategisk roll inom framtidens HR. Du kommer att arbeta med systemförvaltning, vidareutveckling och effektivisering av våra HR-system, särskilt Heroma, Microdata och Miljödata.
I rollen ansvarar du för:
• Förvaltning, konfiguration och utveckling av HR- och lönesystem
• Kravställning och dialog med leverantörer
• Systemtester och versionsuppdateringar
• Felsökning, behörigheter och support
• Utbildning och framtagande av användarstöd
• Dokumentation, omvärldsbevakning och nätverkande
Vid behov stöttar du även i arbetet med bemanning och löneadministration. Tillsammans med övriga systemansvariga, lönechef och HR-teamet får du möjlighet att påverka och forma din roll.Kvalifikationer
Vi tror att du har eftergymnasial utbildning inom t.ex. systemvetenskap, HR eller motsvarande men viktigast är att du har gedigen erfarenhet av HR-system.
Vi vill att du har:
• Djup erfarenhet av Heroma eller liknande system
• God kunskap inom resurshantering och bemanning
• God kunskap om lagar och avtal
• Erfarenhet av löneadministration och processutveckling
• Förmåga att arbeta med SQL, test, dokumentation och omvärldsanalys
Du är strukturerad, analytisk, lösningsfokuserad och van vid att prioritera helhet framför detaljer. Du motiveras av digitaliseringens möjligheter och har en naturlig pedagogisk ådra. Framför allt har du ett stort intresse för att stötta organisationen med smarta och hållbara systemlösningar.
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt uppdrag inom en strategisk HR-funktion
• Möjlighet att påverka och utveckla din roll
• Ett modigt och lösningsfokuserat team
• Flexibla arbetsvillkor och hälsosatsningar
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
