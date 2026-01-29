Systemansvarig fordonsnära system
Vill du arbeta nära fordon, teknik och verksamhet - och samtidigt bidra till att kollektivtrafiken fungerar säkert, effektivt och datadrivet? Hos Transdev får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för de system som sitter närmast våra fordon och som är avgörande för både drift, uppföljning och framtida utveckling.
Om rollen
Som Systemansvarig fordonsnära system ansvarar du för att Transdevs fordonsnära IT-system och tillhörande stödsystem fungerar i linje med verksamhetens krav och behov. Rollen omfattar systemförvaltning, datakvalitet och hela datalivscykeln - från hur data genereras i fordonen till hur den används som beslutsstöd internt och delas med externa intressenter.
Du arbetar verksamhetsnära och i nära samverkan med IT, affärsverksamheten och externa leverantörer. En viktig del av rollen är att driva standardisering, konsolidering och utveckling av den tekniska miljön samt att säkerställa att fordonsdata är korrekt, tillgänglig och användbar. Rollen har även ett tydligt ansvar för att samordna förändringar, kvalitetssäkra installationer och följa upp drift av leverantörers utrustning och telematik.
I uppdraget ingår att ta fram business case, föreslå strategiska vägval samt samarbetspartner för installation och drift. Du bidrar också till Transdevs långsiktiga utveckling genom att identifiera möjligheter till automatisering och AI-baserade förbättringar som minskar manuell hantering, stärker beslutsstöd och gör systemen mer proaktiva. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Förvalta och vidareutveckla fordonsnära system och tillhörande stödsystem
Säkerställa att fordonsdata är korrekt, komplett och tillgänglig enligt gällande krav
Samla in och analysera behov från affärsverksamheten och omsätta dessa till tekniska krav
Koordinera incidenter, fel och systemförändringar tillsammans med verksamhet, IT, leverantörer och centralt servicecenter
Utföra rotorsaksanalyser kopplat till installations- och fordonsrelaterade fel samt följa upp åtgärder
Kvalitetssäkra installation, uppsättning och drift av leverantörers utrustning och telematik
Vara kontaktperson mellan verksamhet och IT i frågor som rör fordonsnära system
Leda forumet för fordonsnära system
Driva standardisering, förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Identifiera och kravställa förbättringar kopplade till automatisering och AI
Ta fram och följa upp nyckeltal kopplat till datakvalitet och felstatistik
Ta fram och underhålla dokumentation, processbeskrivningar och utbildningsmaterial
Bidra i anbud där fordonsnära system ingår
Hantera hårdvara ur ett livscykelperspektiv
Delta i projekt, styrgrupper, förändringsråd och beredningsforum
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom teknik, IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet
Minst fem års erfarenhet av systemförvaltning, teknisk koordinering eller verksamhetsnära IT-stöd
Erfarenhet av att arbeta i komplexa systemmiljöer med flera leverantörer
Förståelse för fordonsnära teknik såsom fordonsdatorer, tanksystem, passagerarräkning (APC), kameror och informationssystem
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med fokus på kvalitet, spårbarhet och användbarhet
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter
Erfarenhet av att delta i eller driva tekniska projekt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande roll hos ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Våra värderingar "Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel", styr vår vardag och du blir en viktig resurs i det arbetet.
Du erbjuds en marknadsmässig lön med ett förmånspaket som inkluderar pensionsplan enligt ITP. Du får även ett gruppförsäkringspaket, lunchförmån via Edenred, ett årligt friskvårdsbidrag samt har ledigt halvdag innan röd dag. Vi anordnar diverse aktiviteter löpande via vår trivselkommitté, för att främja ett trevligt arbetsklimat och samarbete.
Du kommer vara placerad på Transdevs huvudkontor i Bromma och det kommer att ingå resor, främst inom Sverige men även utomlands vid behov. Du erbjuds en hybrid arbetsplats, vilket innebär att du kan fördela din arbetstid att arbeta på kontoret med att arbeta på distans.
Mer om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning på 6 mån.
Transdev vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del i vårt urval.
Vi sköter processen löpande och kan komma att stänga annonsen innan sista ansökningsdag.
Har Du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Cecilia Jegander, cecilia.jegander@transdev.se
, tel 073-973 83 01.
