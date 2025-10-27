Systemanalytiker och scrum master
2025-10-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
Vill du utveckla din analytiska förmåga och få omsätta din erfarenhet av kravarbete och agilt ledarskap samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi befinner oss i en pågående verksamhets- och systemförnyelse och behöver öka vår analyskapacitet. Vi har ett långsiktigt uppdrag och satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar med minimerad teknisk skuld.
Du arbetar med kravhantering och systemutveckling både självständigt och tillsammans med våra agila team i nära samverkan med verksamheten. Du är även scrum master i ditt team. Teamet organiserar själv sitt arbete, och jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och ansvarar för sina leveranser.
Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör IT-avdelningen, med placering i Östersund där ca. 135 kollegor väntar på att få samarbeta med dig.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- Relevant högskoleexamen inom it om minst 300 akademiska högskolepoäng
- Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att driva kravarbete som inkluderar insamling, analys och dokumentation av krav på ett strukturerat sätt i bl.a. användningsfall, user stories och acceptanskriterier
- Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agilt arbete i team inom en större organisation
- Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att strukturera och formulera hög- och lågnivåkrav för IT-utveckling
- Relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta genom hela kedjan från behovsanalys till färdig digital lösning
- Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet som agil ledare (så som rollerna scrum master eller produktägare) med ansvar för att driva utveckling av digitala tjänster med fokus på verksamhets- och kundnytta
- Kunskap om agila ramverket SAFe
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Anette Espell, Sektionschef anette.espell@skatteverket.se Jobbnummer
9574851