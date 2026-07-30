Systemadministratör till socialförvaltningen
Österåkers Kommun / Datajobb / Österåker Visa alla datajobb i Österåker
2026-07-30
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder.
Trivs du med att hjälpa människor, lösa problem och ge riktigt bra service? Har du ett intresse för digitala verktyg och vill arbeta nära verksamheten? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en systemadministratör som blir en viktig stödfunktion för socialförvaltningens medarbetare. Rollen passar dig som får energi av att hjälpa andra, tycker om att ge service och vill bidra till att våra digitala lösningar fungerar smidigt i vardagen.
Ditt nya jobb
Som systemadministratör är du förstalinjens support och en viktig kontaktperson för våra medarbetare. Du hjälper kollegor med frågor kring våra verksamhetssystem, guidar dem i deras dagliga arbete och ser till att de har rätt förutsättningar för att använda våra digitala verktyg.
Det handlar lika mycket om människor som om system. Du möter användare med ett positivt bemötande, löser problem på ett pedagogiskt sätt och ser till att de känner sig trygga och får den hjälp de behöver.
Du arbetar bland annat med verksamhetssystem som Lifecare, Stratsys, Appva och Visma. Rollen omfattar även registervård, behörighetsadministration samt hantering och beställning av teknisk utrustning som datorer, telefoner och personlarm.
Du blir en del av teamet Digital utveckling inom Förvaltningsstöd. Teamet består idag av två systemförvaltare och en programledare med ansvar för digitalisering och AI. Tillsammans arbetar vi nära verksamheten för att utveckla och förbättra våra digitala arbetssätt.
Det här gör du hos oss:
ger support och vägledning till användare i våra verksamhetssystem
hjälper kollegor att komma igång med datorer, telefoner och annan arbetsplatsutrustning
administrerar behörigheter och arbetar med registervård
är superanvändare i flera verksamhetssystem
hanterar och beställer teknisk utrustning
fångar upp verksamhetens behov och bidrar med förbättringsförslag
samarbetar nära både verksamheten och övriga funktioner inom digital utvecklingPubliceringsdatum2026-07-30Profil
Vi söker dig som tycker om att ge service och som ser värdet i att hjälpa andra att lyckas i sitt arbete. Du har ett gott bemötande, är lyhörd och trivs med många kontaktytor. När någon behöver hjälp är du den som gärna ställer upp och hittar en lösning.
Du har ett intresse för digitala verktyg och lär dig snabbt nya system. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har förmåga att förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Eftersom du har daglig kontakt med många medarbetare har du också lätt för att kommunicera och skapa förtroende.
Vi tror att du:
har god systemvana och ett intresse för digitala lösningar
har ett genuint intresse för service och att hjälpa andra
kommunicerar tydligt och pedagogiskt på svenska i tal och skrift
arbetar strukturerat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
är lösningsorienterad och trivs i en varierad vardag
Erfarenhet av verksamhetssystem inom socialförvaltning, exempelvis Lifecare, Stratsys, Appva eller Visma, är meriterande. Även erfarenhet av support eller systemadministration är en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en person som tycker om att ge service, har ett professionellt bemötande och vill vara ett uppskattat stöd för dina kollegor.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll med många kontaktytor och möjlighet att göra verklig skillnad i vardagen. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära verksamheten och tillsammans driver socialförvaltningens digitala utveckling framåt.
Anställningens omfattning
100%
Anställningsvillkor
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 30 000 - 38 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens. I vissa fall kan mer seniora kandidater erbjudas högre lön inom rollens totala spann.https://www.osteraker.se/4.44fe6fa019e40e754cd3c2a.html
Det är vårt kollektivavtal som reglerar villkoren för anställningen såsom lön, arbetstid, ersättningar och övriga förmåner inom sektorn.
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
17 augusti 2026
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers Kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
184 86 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Österåkers kommun Kontakt
Avdelningschef
Josefin Bandh josefin.bandh@osteraker.se Jobbnummer
10015753