Lokalvårdare/köksbiträde till Amerikanska Gymnasiet
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2026-07-30
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Om Amerikanska Gymnasiet Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Stockholm - Campus Frescati Hage
Vid Brunnsviken i natursköna Norra Djurgårdsstaden startade vi en gymnasieskola hösten 2023. Skolan går till hösten in på sitt fjärde läsår och har då cirka 500 elever som studerar på Natur-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både engelska och svenska av ett kompetent lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
Som lokalvårdare på vår skola ansvarar du tillsammans med två kollegor för att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för både elever och personal. Arbetet innebär daglig städning av skolans lokaler. Under lunchtid kommer du också att arbeta som köksbiträde i vår matsal.
Du är en viktig del av skolans vardag och fungerar som ett av skolans ansikten utåt. Eftersom du rör dig i skolans lokaler under hela arbetsdagen möter du samtliga elever och många medarbetare varje dag. Därför är det viktigt att du trivs med att ha kontakt med människor, är positiv och serviceinriktad samt bidrar till en varm och välkomnande atmosfär. Vi ser gärna att du tar dig tid att hälsa, småprata och bygga goda relationer med våra elever. Rollen ställer därför krav på att du kan kommunicera bra på både svenska och engelska.
Andra arbetsmoment innefattar golvvård, fönsterputsning, påfyllning av förbrukningsmaterial samt källsortering och hantering av avfall. I samband med skolaktiviteter och evenemang kan städningen anpassas efter särskilda behov. Under loven arbetar du med grovstädning av skolans lokaler.
Tjänsten är en timanställning där du arbetar cirka 5 timmar per dag. Anställningen planeras att pågå till i juni 2027, eller till dess att ordinarie befattningshavare återgår i tjänst. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-07-30Profil
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av arbete med städning, gärna inom offentliga miljöer. Det är mycket meriterande om du även har arbetat som köksbiträde. Du ska kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska.
Som person har du god samarbetsförmåga och fungerar bra i grupp med hög social kompetens. Du ser service som en viktig del i arbetet, och detta förutsätter flexibilitet och framför allt positiv inställning till arbetet i mötet med skolelever. Du är inte främmande för förändringar och är dessutom ansvarstagande och kan ta egna initiativ. Du är effektiv, har en god planeringsförmåga och en god förmåga att själv se vad som behöver prioriteras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 17 augusti 2026.
Ansökan sker endast via vår hemsida, ej via mail.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har löpt ut.
Vi har redan tagit ställning till behovet av rekryteringsstöd i denna process och undanber oss därför kontakt från annonsförsäljare, samt rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146219-2122840". Arbetsgivare Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.teamtailor.com
Frescati Hagväg 9 (visa karta
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114 19 STOCKHOLM Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Jobbnummer
10015745