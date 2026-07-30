Vårdhundsförare/Undersköterska
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-07-30
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Nu har du en unik möjlighet att i projektform få vara med att starta upp ett vårdhundsteam i omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun. Vår förhoppning är att hitta en hållbar modell som kan övergå i ordinarie verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Rollen innebär att du arbetar som vårdhundsförare tillsammans med utbildad vårdhund. Projektet kommer att rikta sig främst mot vård- och omsorgsboende, främst med demensinriktning samt verksamheter inom funktionsstöd. Tjänsten kan innebära att du även arbetar som undersköterska om hunden inte kan vara i tjänst.
Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt efter kundfokus, där vi har kundernas behov och önskemål i centrum. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för en god helhetssyn. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad vårdhundsförare enligt SiS standard samt har tillgång till en vårdhund, utbildad enligt SiS standard, som du kan ha med i tjänsten. Du behöver ha B-körkort och egen bil där vårdhunden kan transporteras mellan våra verksamheter. Vi vill även att du är utbildad undersköterska eller har annan vård- och omsorgsutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har du utbildning inom psykiatri eller demensområdet är det meriterande liksom tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana samt behärska svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt samt har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du har även en förmåga att hitta kreativa lösningar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Vid erbjudande om anställning kan det krävas att du uppvisar registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt gällande lagstiftning.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Hundkostnadsersättning ingår i lönen.
Då Kristianstads kommun erbjuder heltid som norm kan tjänsten som vårdhundsförare kombineras med helgarbete som undersköterska inom någon av omsorgsförvaltningens verksamheter på 25%.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-30Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en projektanställning på 75% med tillträde snarast enligt överenskommelse och varaktighet under 12 månader.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-182". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad Kommun, Vobo 2 Kontakt
Fackförbundet Kommunal +46104427957 Jobbnummer
10015736