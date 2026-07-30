Socialsekreterare inom områdesbaserad socialtjänst Ryd och Lambohov
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-07-30
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Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Nu söker vi två socialsekreterare till vår områdesbaserade socialtjänst i Lambohov och Ryd.
I denna roll kommer du att arbeta proaktivt med att identifiera och stödja kommuninvånare som är i behov av socialt stöd och vägledning. Ditt arbete omfattar både uppsökande verksamhet och stöd- och rådgivande samtal med barn, ungdomar och familjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att tillsammans med familjer planera stöd och insatser i syfte att förbättra barn och ungas liv och vardag. Stödet kan bestå av möten, samtal, gruppverksamhet och hembesök. I arbetet ingår också att samverka med för familjerna viktiga aktörer i området på grupp och strukturell nivå. Du kommer att spela en viktig roll i att skapa meningsfulla relationer och stötta individer och familjer i deras strävan efter en bättre livssituation.
Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra enheten Områdesbaserad socialtjänst inom Linköpings kommuns socialtjänst. Båda arbetsgrupperna består främst av socialsekreterare och vi utgår ifrån trevliga lokaler i områdena. Vi har en närvarande arbetsledning på plats flera dagar i veckan i form av en gruppledare. Vi värdesätter en kultur präglad av engagemang, delaktighet och samverkan. Här får du möjlighet att delta i spännande projekt och bidra till innovativa lösningar som har en verklig inverkan på vårt samhälle.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men flextidsavtalet ger möjlighet till kvälls- och helgarbete vid behov.
Du som söker
Vi söker dig som har en socionomexamen, beteendevetarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet av socialt arbete är ett krav, och vi ser det som särskilt positivt om detta är med barn och familjer. Kunskap om systemteori och FIT (Feedback Informed Treatment) är också önskvärt. B-körkort är ett krav, då resor i tjänsten kan förekomma. Arbetet innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi söker en utåtriktad socialsekreterare som har förmåga att bygga och underhålla professionella relationer med både kommuninvånare och kollegor. Ditt engagemang och din entusiasm är avgörande för att inspirera och motivera andra, samt för att skapa delaktighet inom teamet. Du arbetar självständigt och strukturerat, tar ansvar för att driva processer framåt och hantera komplexa situationer. Med din goda samarbetsförmåga lyssnar du aktivt, kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt möta invånarnas behov av vägledning och stöd.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 17628
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Hanna Leinhard hanna.leinhard@linkoping.se +4613263511 Jobbnummer
10015733