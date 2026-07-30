Chef till Markenheten i Nyköping
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad / Chefsjobb / Nyköping Visa alla chefsjobb i Nyköping
2026-07-30
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Nyköpings kommun, Division Samhällsbyggnad, Markenheten
Samhällsbyggnad arbetar både strategiskt och operativt inom områdena stadsplanering, markförvaltning, naturvård, exploatering, miljö och hälsa, bygglov och geodata/GIS samt kollektivtrafik, alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Uppdragen kommer från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen. Totalt är vi drygt 100 medarbetare på Samhällsbyggnad.
Markenhetens övergripande uppdrag är att förvalta, utveckla och förädla kommunens markinnehav. Enheten består idag av tio medarbetare som arbetar som ekologer, markförvaltare, projektledare, markingenjör med fastighetsrättslig kompetens och samordnare.
I fokus för vårt uppdrag står alltid kommunens medborgare och företagare. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och rutiner för att på bästa sätt möta de behov som finns.
Vi söker dig med som vill vara med och skapa förutsättningar för våra medarbetare och driva verksamheten framåt i ett starkt ledarskap med fokus på utveckling!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Rollen som markchef är varierande och utvecklande. Du arbetar både strategiskt och operativt inom ditt ansvarsområde och tillsammans med dina medarbetare bidrar du till Nyköpings utveckling. Markenheten får sitt uppdrag från både Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är brett och innefattar bl.a. följande områden:
• Kommunens naturvårdskompetens genom hela samhällsbyggnadsprocessen från planeringsskede till förvaltning samt vid remissärenden
• Förvaltning och utveckling av naturreservat samt förvaltning av skog, vatten, åker och övrig mark ur ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt, tekniskt och juridiskt perspektiv
• Ett stort antal markupplåtelser bland annat som arrenden
• Fastighetsrättsliga frågor med avtal och regleringar
• Strategiska markförsörjningsfrågor utifrån kommunens behov genom försäljning och förvärv av fastigheter
• Stöd och service till medborgare, föreningar och företag
Som markchef har du personal och budgetansvar och du leder och utvecklar dina medarbetare för att uppfylla verksamhetens mål. Du har ett stort engagemang i verksamheten och arbetar med entusiasm för ett gott arbetsklimat på din enhet. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar inom ditt område och rapporterar till Samhällsbyggnadschefen och ingår i Samhällsbyggnads ledningslag tillsammans med övriga enhetschefer och ledningsfunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• flera års arbetslivserfarenhet av relevans för ansvarsområdet
• chefs- eller ledarerfarenhet
Du är positiv, engagerad, kommunikativ, lösningsorienterad. Du drivs av ledarskapsfrågor och att skapa engagemang hos dina medarbetare. Som ledare har du en förmåga att skapa förutsättningar för att alla ska känna att de utvecklas, utmanas och uppskattas. Du tar initiativ till utveckling och har lätt att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du blir en bra ledare för enheten och en väl fungerande del av Samhällsbyggnads ledning. Du talar och skriver svenska väl. Det är meriterande om du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•Registerutdrag tillämpas för slutkandidat.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Trädgårdsgatan 2, Å-huset (visa karta
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611 34 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Akademikeralliansen
Susan Lehtinen akademikeralliansen@nykoping.se +46155248080 Jobbnummer
10015741