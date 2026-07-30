Teamledare myndighetsutövning Vuxen
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2026-07-30
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Är du redo för framtiden? Det är vi – och nu söker vi dig!
Inom Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad pågår en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning – redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Sedan april 2026 arbetar vi i en ny organisation – med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
I enheten för Stöd och utredning vuxen är vi 14 medarbetare som arbetar tätt med våra kollegor i andra enheter för att nå målet att ha en etablerad och självförsörjande befolkning fri från våld och skadligt bruk eller beroende. Arbetet är klientnära och omväxlande.
Nu söker vi dig som i rollen som teamledare vill bidra med engagemang, utveckling och kunskap i vår fortsatta resa framåt!
Din roll hos oss
Som teamledare arbetar du med den operativa dagliga arbetsledningen genom handledning, uppföljning och stöd till teamets 5 socialsekreterare i arbetet med myndighetsutövning enligt SoL och LVM. En stor del av ditt arbete är samverkan med andra roller/professioner i olika befattningar inom och utanför förvaltningen.
Du har dagligt samarbete med din teamledarkollega inom enheten och vid behov stöttar ni varandra i era respektive uppdrag. Tillsammans med enhetschef ansvarar du för att nå enhetens mål, utveckla och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt. I denna roll får du möjlighet att vara del av den omställning som pågår inom socialtjänsten och bidra till att forma kommunens framtida myndighetsutövning inom ramen för skadligt bruk och beroende.
Vem söker vi?
Du som söker har socionomexamen. Vi vill att du har erfarenhet av myndighetsarbete inom ramen för socialtjänsten samt erfarenhet av arbete med vuxna inom ramen för skadligt bruk och beroende, och/eller arbete med Bostad Först. Har du erfarenhet av ledarroller inom ramen för offentlig förvaltning ser vi det som meriterande.
Tjänsten ställer krav på att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är en fördel. Du behöver även ha B-körkort för att kunna ta dig runt vår kommun vid behov.
I din roll arbetar du på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner. Som ledare ser vi gärna att du är strukturerad och har förmåga att sätta mål och nå resultat på kort och lång sikt utifrån gällande styrdokument. Genom uppföljning och utvärdering sker ständig utveckling av verksamheten vilket skapar mening i arbetet. Förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt är en naturlig del i arbetet. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi arbetar utifrån vår vision "Möjlighet att lyckas" och vår värdegrund som utgår från de fem begreppen: Respektfull, Delaktighet, Resultatinriktad, Professionell och Tillitsfull. Orden är grunden i vårt varumärke och de beskriver hur förvaltningen vill uppfattas av dem vi är till för.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-30Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för myndighetsutövning Kontakt
Enhetschef
Linnea Persson linnea.persson2@kristianstad.se +4644135929 Jobbnummer
10015727