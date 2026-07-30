Stödassistent till daglig verksamhet Lunden
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2026-07-30
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Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödassistent till daglig verksamhet Lunden.
Här får du chansen att tillsammans med dina kollegor påverka och forma en trygg och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.
I rollen som stödassistent arbetar du nära personer med olika funktionsnedsättningar. Du stöttar dem i vardagen och hjälper dem att utveckla färdigheter.
Är du en empatisk person som vill göra skillnad i ditt arbete? Gillar du omväxling, utmaningar, vill ha ett varierande arbete och brinner för att hjälpa andra människor? Då är denna tjänst något för dig!
Dina arbetsuppgifter består i att ge brukarna individuellt stöd i den dagliga verksamheten genom att arbeta tydliggörande, ge brukarna en förutsägbarhet och skapa struktur i brukarnas sysselsättning. Stimulera till fritids- och kulturaktiviteter och delaktighet i samhället efter brukarnas individuellt satta mål. Detta så att de kan vara så självständiga som möjligt.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att stötta vid städning, matlagning, personlig hygien och läkemedelshantering. I din roll ingår även att planera, utforma genomförandeplaner, dokumentera, göra regelbundna utvärderingar samt medverka till att verksamheten håller en god kvalitet. I rollen ingår även
att samverka med föräldrar, anhöriga och gode män/förvaltare samt övriga aktörer både internt och externt.
Deltagarna inom Lundens dagliga verksamhet har stort behov av sinnesstimulering och i arbetet ingår även viss omvårdnad. Du planerar ditt arbete tillsammans med den person du stöttar och förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin dagliga verksamhet. Vi arbetar utifrån individens behov i centrum.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad medarbetare som har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, har stort tålamod och kan arbeta både enskilt och i grupp.
Du som söker behöver ha en fullständig gymnasieutbildning, gärna inom Vård- och omsorgsprogrammet med programfördjupning inom funktionsnedsättning eller Barn- och fritidsprogrammet med yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderområdet (socialt arbete). Du behöver ha erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet, LSS-boende, personlig assistans eller serviceboende.
Det är ett krav att du kan arbeta metodiskt efter upprättade rutiner samt att du har ett professionellt bemötande och kan arbeta lågaffektivt och med kartläggning av utmanande beteende. Du är väl bekant med att kunna ta hjälp av alternativa kommunikationsmetoder, som bildstöd och sociala berättelser och har ett stort intresse för att lära nytt.
Vi förväntar oss en god samarbetsförmåga där du ska ha lätt för att kunna samarbeta tillsammans med kollegor men även med andra professioner kring brukaren samt tycka det är inspirerande att arbeta med personer med funktionshinder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, såväl i tal som skrift.
Du har grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana.
Utdrag ur belastningsregistret (LSS-verksamhet) krävs för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 261102 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid måndag-fredag
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att ansöka redan nu!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.ostragoinge.se/gdpr
Aktuell lönestatistik hittar du här: www.ostragoinge.se/jobb-och-foretagande/jobba-med-oss/lonestatistik
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860)
Storgatan 4 (visa karta
)
289 41 BROBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel +46447756000 Jobbnummer
10015740