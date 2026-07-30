Bibliotekarie till Katrineholms bibliotek
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen / Bibliotekariejobb / Katrineholm Visa alla bibliotekariejobb i Katrineholm
2026-07-30
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Service- och kulturförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service-, teknik- och kulturorganisation. Här samlas kompetens inom service, teknik, kultur, fritid och turism i en och samma förvaltning.
Vi ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kultur- och ungdomsverksamhet, turismfrågor, föreningsstöd, konstnärlig utsmyckning samt utveckling av ett levande kultur- och fritidsliv. Samtidigt ansvarar vi för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, livsmiljö, fastighet, lokalvård, kommunikation, idrottsanläggningar och övrig kommunal service.
Tillsammans arbetar vi för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan leva, mötas och utvecklas. Med engagemang, professionalism och ett starkt invånarfokus bidrar vi varje dag till att göra Katrineholm till en plats med god livskvalitet och framtidstro.
Välkommen att bli en del av en förvaltning där serviceanda, kreativitet och samhällsnytta går hand i hand.
Biblioteken i Katrineholms kommun är viktiga mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Genom litteratur, kultur, kunskap och vägledning bidrar vi till läslust, bildning, delaktighet och ett demokratiskt samhälle.
Kommunens huvudbibliotek finns i det nyrenoverade Kulturhuset Ängeln. Här arbetar biblioteket nära medarbetare inom konst och kultur, vilket skapar goda möjligheter till samarbeten, programverksamhet och nya möten. Biblioteksverksamheten omfattar även
filialbibliotek runt om i kommunen och skolbibliotek som bemannas i nära samarbete med bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Biblioteket befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Efter ombyggnationen utvecklar vi nu bland annat våra arbetssätt, digitala medier och nya sätt att främja läsning. Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsgrupp med stor kunskap om biblioteksuppdraget och en vilja att tillsammans utveckla verksamheten utifrån invånarnas behov.
Vi söker nu en bibliotekarie med digital nyfikenhet som vill bidra med sin kompetens, sina idéer och sitt engagemang i det fortsatta arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie är du en del av den dagliga publika verksamheten. Du möter och hjälper våra besökare, arbetar i informationsdisken och vägleder inom litteratur, medier, informationssökning och bibliotekets digitala tjänster.
I arbetet ingår litteratur- och medieförmedling, arbete med bibliotekets medier samt planering och genomförande av läsfrämjande aktiviteter. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla verksamheten utifrån invånarnas behov och bibliotekets uppdrag.
Du kommer också att ha ett särskilt ansvar för bibliotekets digitala medier, framför allt e-böcker och e-ljudböcker. I uppdraget ingår att samordna och utveckla arbetet inom området, hålla dig uppdaterad om utbud och tjänster samt synliggöra de digitala medierna för våra besökare. Du stödjer också besökare och kollegor i användningen av tjänsterna.
Du kommer huvudsakligen att arbeta i den publika biblioteksverksamheten, men arbete vid våra filialer och skolbibliotek kan också ingå. Du behöver därför trivas med att samarbeta med pedagoger, skolor och andra verksamheter.
Eftersom utskrifter för allmänheten hanteras av kommunens kontaktcenter har denna arbetsuppgift minskat för biblioteket.
Arbetet innebär tjänstgöring på dagtid, kvällar och helgerKvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav eftersom arbetet kan innebära tjänstgöring vid våra filialer och skolbibliotek.
Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig som har tidigare erfarenhet.
Du har god digital vana och lätt för att sätta dig in i nya digitala tjänster. Du är nyfiken och vill lära, utforska och utvecklas tillsammans med andra.
Det är meriterande om du har intresse för eller erfarenhet av digitala medier, exempelvis e-böcker och e-ljudböcker och/eller arbete vid folkbibliotek, filial eller skolbibliotek
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och vilja bidra till gruppens gemensamma arbete. Du är serviceinriktad och trygg i mötet med olika människor. Du tar initiativ och arbetar självständigt inom ditt uppdrag.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337475/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Västgötagatan 18 (visa karta
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641 30 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
10015748