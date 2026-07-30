Enhetschef till Hälso- och sjukvård rehabilitering i Sörmlands län
Dedicare AB (publ) / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål?
Vi söker nu en enhetschef till Hälso- och sjukvård rehabilitering i Sörmlands län.
Omfattning: 80–100 %
Start: Snarast möjligt (senast september)
Uppdrag: Minst 4 månader, möjlighet till förlängning upp till 1 år
Närvaro: På plats 3–4 dagar per veckaPubliceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Högskoleutbildning som fysioterapeut, arbetsterapeut eller likvärdig
Minst 6 års erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/rehabilitering
Minst 3 års chefserfarenhet inom kommunal eller regional rehabilitering
Erfarenhet av verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
God samarbetsförmåga och dokumenterat gott ledarskap
Meriterande
Erfarenhet av liknande interimsuppdrag
Van att leda förändrings- och utvecklingsarbete
Ansvarsområden
Leda en enhet med 22 medarbetare
Säkerställa verksamhet, kvalitet och arbetsmiljö
Ingå i ledningsgrupp och driva verksamheten både operativt och strategiskt.
På Dedicare får du trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp.
Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service.
Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn.
Som konsult hos Dedicare kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
• Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet.
• Du får en lön som är synonym med dina prestationer.
• Du får personlig och nära kontakt till din chef.
• Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen.
• Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.
Vill du bli en av oss?
Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom
för mer information och för information om olika evenemang.
Vi håller intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Dedicare Sverige AB Kontakt
Hanna Rehnberg hanna.rehnberg@dedicare.se +46705487952 Jobbnummer
10015731