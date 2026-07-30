Maskinoperatör till företag i Borås!
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-07-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om jobbetPubliceringsdatum2026-07-30Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker nu flera duktiga maskinoperatörer till företag i Borås!
Som maskinoperatör hos oss kommer du att arbeta i en varierande roll där både montering och maskinhantering kan ingå, beroende på uppdrag. Arbetet sker utifrån ritningar, instruktioner och uppsatta kvalitetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Övervakning och hantering av maskiner i produktion
• Kvalitetssäkring, kontroll och testning av produkter
• Enklare felsökning, justering och underhåll
Tillsättning sker omgående, och vi ser gärna att du har möjlighet att börja arbeta direkt.Kvalifikationer
För att passa i rollen ser vi att du är händig, trivs med ett fysiskt arbete och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och har ett starkt fokus på kvalitet i det du gör, samt tidigare erfarenhet från industri eller maskinhantering
Körkort och bil är ett krav.
Vem är du?
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Kontakt
Edin Selimovic edin.selimovic@nearyou.se Jobbnummer
10015728