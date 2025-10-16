Systemadministratör till Bild- och funktionsmedicin
2025-10-16
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Det här är Bild- och funktionsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus
Verksamhetsområdet består av radiologi, nuklearmedicin och interventionscentrum (IVC).
Verksamheten bedrivs vid sjukhusen i Skövde och Lidköping. Årligen utförs på de två avdelningarna ca 150 000 undersökningar.
Inom BFM arbetar vi med avancerad MRT-, datortomografi -, ultraljuds- och konventionell radiologisk diagnostik samt avancerad interventionsdiagnostik och behandling. I Skövde bedrivs verksamheten med dag- och nattverksamhet.
I verksamheten finns en bred kompetens hos våra ca 160 medarbetare; här arbetar röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, medicintekniska ingenjörer, radiologer samt administratörer och chefer tillsammans för att ge Västra Götalandsregionens medborgare en god vård.
Rollen som systemadministratör
Vi söker nu en administratör till systemförvaltningsgruppen.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Hantera, utveckla och genomföra korrigeringar i vårdadministrativa stödsystemet Sectra RIS/PACS samt i regionarkivet Bild- och Funktionsregistret
Hantera, utveckla och utbilda i remittenternas modul Order Management
Handlägga behörigheter inom stödsystemet Sectra RIS/PACS
Utbilda grupp och individ i RIS/PACS
Agera support för att stötta med problemlösning internt/externt
Vidareutveckla systemet utifrån verksamhetens behov
Delta i servicearbete tillsammans med VGR IT
Kontaktperson internt SkaS och VGR samt externt mot leverantörer
Teamarbete inom systemförvaltningsgruppen
Vara verksamhetens IT-ombud i lokala frågor
Löpande administrativa uppgifter
I rollen som systemadministratör kommer du att ha mycket kontakter med systemanvändare och systemägare såväl internt inom Västra Götalandsregionen som externt. Dessa kontakter innebär bland annat att du utbildar medarbetare samt vidareutvecklar systemet. Du ska även hålla de manualer och rutiner som finns rörande systemen aktuella.
Vi söker en driven och noggrann administratör med system/IT-kompetens. Då tjänsten är tydligt profilerad mot systemarbete ser vi att du har mycket god datavana och kunskaper i excel samt erfarenhet och intresse av IT-system.
För tjänsten krävs B-körkort för att kunna köra mellan sjukhusorterna för t.ex. utbildning av medarbetare och support.
Arbetsuppgifterna kräver att du har god pedagogisk förmåga och är lätt att samarbeta med, samt att du självständigt kan driva verksamhetens frågor framåt. Du som söker har god förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov, arbetssätt och kontaktytor mot andra aktörer. I vår verksamhet finns ett stort fokus på teknik och utveckling. Låter det lockande kan det vara dig vi söker!Övrig information
Tjänstgöring vid Skaraborgs sjukhus samtliga orter förekommer.
Välkommen med din ansökan!
