Systemadministratör Produktion
Vi söker en driven och tekniskt skicklig systemadministratör till vår kund inom försvarsindustrin. Brinner du för att förvalta, optimera och utveckla skrivarsystem och etikettslösningar? Då är detta en möjlighet där du får kombinera teknik, problemlösning och samhällsviktigt arbete i ett och samma uppdrag, i Linköping.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Som systemadministratör ansvarar du för drift och förvaltning av kundens skrivarsystem och etikettslösningar. Du blir en central del av teamet och säkerställer att systemen är tillförlitliga, effektiva och anpassade efter verksamhetens behov.
Exempel på uppgifter:
Förvalta och övervaka skrivarsystem och etikettskrivare
Installera, konfigurera och felsöka skrivare samt ge användarsupport
Utföra systemuppdateringar och säkerhetskopiering
Optimera drift, kostnadseffektivitet och tillgänglighet
Designa och konfigurera etikettmallar och etikettslösningarProfil
Erfarenhet av systemadministration och teknisk support
Grundläggande kunskaper inom nätverk och serveradministration
God kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta med olika funktioner
En självständig, strukturerad och initiativtagande arbetsstil
Stort fokus på service, kvalitet och problemlösning
Meriterande
Certifieringar eller utbildning inom IT-systemadministration, nätverk eller motsvarande områden
Erfarenhet av skrivarsystem, etiketthantering eller liknande teknikområden
Övrigt
Resor kan förekomma till andra orter
Hybridarbete (2 gånger i veckan)
Krav på svenskt medborgarskap
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
