Systemadministratör - telefoni och mötestjänster
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
I rollen som systemadministratör inom sektion Digital Arbetsplats kommer du att arbeta i en grupp på ca 8-9 personer.Vi ansvarar för att myndigheten har arbetsredskap som fungerar, såsom växelsystem, kontaktcenterlösningar, fast- och mobil telefoni inkl. abonnemang och andra licenser som behövs. Vi ansvarar även för myndighetens mötestjänster och vidareutvecklingen av dessa.
Gruppens systemadministratörer finns vid kontoret i Örebro, där också denna tjänst är placerad. Viss möjlighet finns dock till distansarbete även om de flesta arbetsuppgifterna kräver att de utförs från kontoret. De kommande åren är vår gruppering även med och skapar underlag och genomför upphandling och införande av ett nytt kommunikationsavtal som ska vara klart senast dec 2027.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
sköta administration i olika stödsystem för telefoni såsom kontaktcenter, telefonväxel, MDM verktyg m fl.
hantera beställningar och vara 3rd line support till myndighetens användare
sköta livscykelhantering i förvaltade system
genomföra tester under och efter uppgraderingar
ha leverantörs kontakter i specifika frågor för förvaltade system och tjänster inom ansvarområdet
delta i arbetet med att vidareutveckla våra mötes- och samarbetstjänster.
du kommer få en fördjupad utbildning inom befattningen systemadministratör
Du måste ha
minst en gymnasieutbildning inom it eller motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
minst 2 års aktuell arbetslivserfarenhet från förvaltning av telefoni och mötes-/ samarbetstjänster (praktik i samband med utbildning, räknas inte som arbetslivserfarenhet)
aktuell erfarenhet av felsökningsarbete samt åtgärda fel inom telefoni och mötes-/samarbetstjänster
förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
aktuell erfarenhet av att ha arbetat med it-och/eller telefoni support inom offentlig organisation (t ex statligt, regionalt eller kommunalt)
erfarenhet av arbete inom mobile device manangement (policys, apphantering och versionshantering).
Vi vill att du
tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande
är driven och intresserad av utveckling inom it- och telefoniområdet
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Vi vill att du börjar senast september 2026. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, 010-495 64 55, per.selin@transportstyrelsen.se
ST, Axel Frick, och Saco-S, Benedicte Johansson, nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026- 3242. Vi behöver din ansökan senast den 24 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
)
601 73 NORRKÖPING
Norrköping
Sektionschef
Per Selin 0104956455
