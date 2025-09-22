systemadministratör - Sundsvall
2025-09-22
Systemadministratör - Microsoftmiljö
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemadministratör till ett konsultuppdrag där du blir en viktig del av teamet som förvaltar och vidareutvecklar en Microsoftbaserad IT-miljö. Uppdraget präglas av höga krav på säkerhet, stabilitet och noggrannhet, och innebär nära samarbete både inom teamet och med andra delar av organisationen.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Planering och genomförande av uppgraderingar
Incidenthantering, felsökning och felavhjälpning
Nyutveckling, vidareutveckling och livscykelhantering av tekniska IT-komponenter
Uppsättning och installation av teknikkomponenter och produkter
Installation och konfiguration av Windows-servrar (VRA i VmWare-miljö)
Administration i Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM)
Arbetssätt
Agilt team med stort eget ansvar
Processer enligt ITIL
Teknik och verktyg
Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM)
Powershell
VmWare / VRA
Jira och ConfluenceKvalifikationer
God samarbetsförmåga och lyhördhet
Förmåga att arbeta självständigt, driva uppgifter framåt och leverera med hög kvalitet
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska
Meriterande
Kompetensnivå motsvarande hög till exceptionell inom systemadministration i Microsoftmiljö
Start/Längd
Start: 2025-11-01 (eller enligt överenskommelse)
Längd: till och med 2026-02-28 (option på förlängning till 2026-07-31)
Plats
Sundsvall (hybrid, upp till 50 % på distans)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
852 32 SUNDSVALL Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521111