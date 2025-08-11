System- och Underhållsingenjör
2025-08-11
Vi söker en driven och tekniskt kunnig ingenjör som brinner för teknik!
Har du ett tekniskt öga, erfarenhet av styr- och övervakningssystem och vill vara med och utveckla framtidens infrastruktur? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Du brinner för teknik och tekniklösningar, lär dig snabbt och har breda kunskaper med kärna inom styrsystem och hur tekniska lösningar samverkar och styrs.
Vi söker en erfaren Underhållsingenjör för ett av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt, Citybanan i Stockholm. I rollen kommer du att arbeta nära drift och underhåll samt ansvara för att säkerställa funktion och tillförlitlighet i komplexa anläggningar.
Citybanan är en komplex järnvägsanläggning i centrala Stockholm som består av en ny 6 kilometer lång pendeltågstunnel, med en parallellt gående service- och räddningstunnel, under staden samt två nya stationer, Stockholm City och Odenplan.
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur?
Som Underhållsingenjör blir du en nyckelperson i vårt team där du får både strategiskt och operativt ansvar. Vi har kontor i Farsta eller Solna.
Du driver förbättringsarbete och optimerar underhållsprocesser i nära samarbete med beställare, projektledare, driftpersonal och externa leverantörer.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team som arbetar med utveckling av underhåll inom stora och samhällsviktiga projekt.
Tillsammans med våra bolag i koncernen är Elektrosignal Infra AB den största aktören inom utbyggnaden av den nya tunnelbanan i Stockholm - vilket ger dig unika möjligheter att arbeta i varierande projekt, branscher och tekniska miljöer.
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning 180hp (120p) inom elteknik, fastighetsteknik, VA-teknik eller ventilation, eller annan motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av produktionsplanering i digitala system.
God vana att läsa och tolka teknisk dokumentation.
Flerårig erfarenhet av arbete med styr- och reglerteknik i elsystem samt förståelse för SCADA-gränssnitt.
Djup kunskap om styrutrustning som PLC (ex. Siemens TIA-portal), digitala/analoga signaler, givare, transmittrar, ställdon etc.
Förståelse för anläggningens tekniska dokumentation och FU-planer.
Förmåga att arbeta med både lokala styrsystem och överordnade SCADA-system - felsökning, larmhantering, parameterjusteringar och trendanalys.
Gedigen erfarenhet av felsökning via programmeringsverktyg - Siemens TIA-portal.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i Excel och Officepaketet
B-körkort.
Vi erbjuder dig:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Konkurrenskraftig lön
Förmånliga pensions- och försäkringslösningar
Bonus vid tips på uppdrag och rekrytering
Möjlighet till förmånsbil beroende på roll
Flexibilitet och frihet under ansvar
Härliga kollegor och mycket teamkänsla på jobbet
Vill du bidra till något större och arbeta i samhällskritiska projekt tillsammans med några av branschens vassaste?
Vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
