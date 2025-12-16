System Owner Learning Systems (LMS) - konsultuppdrag inom IT & digitalt ...
Vi söker nu en System Owner för Learning Management Systems (LMS) till ett längre konsultuppdrag hos en större organisation inom IT Production Services. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för två befintliga LMS-system samt en pågående migrering till ett nytt LMS.
Du blir en del av en etablerad IT-organisation som ansvarar för förvaltning och support av interna system och användare. Teamet består av systemägare, tekniska specialister och helpdesk och samarbetar internationellt med kollegor i Sverige och utomlands.
Uppdraget passar dig som har djup LMS-kompetens, är van att arbeta strukturerat med systemförvaltning och trivs i en roll med många kontaktytor.Dina arbetsuppgifter
Vara systemägare för två LMS-system samt ansvara för migrering till nytt LMS
Säkerställa att systemen är ändamålsenliga, säkra och regelefterlevande
Samla in, dokumentera och prioritera verksamhetskrav
Ansvara för systemens hela livscykel: utveckling, drift, underhåll och avveckling
Underhålla systemregister och tillhörande dokumentation
Säkerställa utbildning för användare och administratörer
Hantera förändringar enligt etablerad change-process och hantera risker
Ansvara för budget, licenser och leverantörskontakter
Stödja kontinuitetsplanering och säkerhetsarbete
Planera och kommunicera planerade driftstopp
KvalifikationerSkall-krav (måste uppfyllas)
Minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet av arbete med LMS-system
Bevisad erfarenhet av migrering mellan LMS-plattformar
Erfarenhet av att säkerställa dataintegritet, användarroller, kursstrukturer och rapportering vid migrering
Minst 3 års erfarenhet av projektledning
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i komplexa miljöer
Meriterande (bör-krav)
Erfarenhet av att etablera Proof of Concept (PoC) för LMS-lösningar
Erfarenhet av att utvärdera och validera LMS-funktionalitet inför implementationAnställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Start enligt överenskommelse
Uppdraget kan kräva att du genomgår bakgrundskontroll/säkerhetsprövning
Sekretessavtal kommer att tecknas vid uppdragsstart
Ansökan: Det är viktigt att du bifogar ett CV där samtliga skall-krav tydligt framgår. CV:t används som underlag i urvalsprocessen.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
