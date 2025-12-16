System Owner Learning Systems (LMS) - konsultuppdrag inom IT & digitalt ...

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Linköping
2025-12-16


Publiceringsdatum
2025-12-16

Beskrivning
Vi söker nu en System Owner för Learning Management Systems (LMS) till ett längre konsultuppdrag hos en större organisation inom IT Production Services. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för två befintliga LMS-system samt en pågående migrering till ett nytt LMS.
Du blir en del av en etablerad IT-organisation som ansvarar för förvaltning och support av interna system och användare. Teamet består av systemägare, tekniska specialister och helpdesk och samarbetar internationellt med kollegor i Sverige och utomlands.
Uppdraget passar dig som har djup LMS-kompetens, är van att arbeta strukturerat med systemförvaltning och trivs i en roll med många kontaktytor.

Dina arbetsuppgifter
Vara systemägare för två LMS-system samt ansvara för migrering till nytt LMS

Säkerställa att systemen är ändamålsenliga, säkra och regelefterlevande

Samla in, dokumentera och prioritera verksamhetskrav

Ansvara för systemens hela livscykel: utveckling, drift, underhåll och avveckling

Underhålla systemregister och tillhörande dokumentation

Säkerställa utbildning för användare och administratörer

Hantera förändringar enligt etablerad change-process och hantera risker

Ansvara för budget, licenser och leverantörskontakter

Stödja kontinuitetsplanering och säkerhetsarbete

Planera och kommunicera planerade driftstopp

KvalifikationerSkall-krav (måste uppfyllas)
Minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet av arbete med LMS-system

Bevisad erfarenhet av migrering mellan LMS-plattformar

Erfarenhet av att säkerställa dataintegritet, användarroller, kursstrukturer och rapportering vid migrering

Minst 3 års erfarenhet av projektledning

Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i komplexa miljöer

Meriterande (bör-krav)
Erfarenhet av att etablera Proof of Concept (PoC) för LMS-lösningar

Erfarenhet av att utvärdera och validera LMS-funktionalitet inför implementation

Anställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Start enligt överenskommelse

Uppdraget kan kräva att du genomgår bakgrundskontroll/säkerhetsprövning

Sekretessavtal kommer att tecknas vid uppdragsstart

Ansökan: Det är viktigt att du bifogar ett CV där samtliga skall-krav tydligt framgår. CV:t används som underlag i urvalsprocessen.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qsverige.se
0708233900

Jobbnummer
9648155

