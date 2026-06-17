Lärare årskurs 1-6 till Bjäre skola
Båstads Kommun, Barn och utbildning / Grundskollärarjobb / Båstad Visa alla grundskollärarjobb i Båstad
2026-06-17
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vill du vara med och skapa framtidens lärande på Bjärehalvön?
Mitt på vackra Bjärehalvön, i Västra Karup, ligger Bjäre skola – en F–6-skola med drygt 230 elever och 45 engagerade medarbetare. Här arbetar vi utifrån visionen "med en helhetssyn på lärande i en föränderlig tid och för en hållbar framtid". Vi tror på kraften i goda relationer, höga förväntningar och ett lärande som präglas av glädje, trygghet och gemenskap.
Nu söker vi en engagerad lärare för årskurs 1–6 som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med elever och kollegor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som lärare på Bjäre skola får du möjlighet att göra verklig skillnad varje dag. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen samt bidra till att skapa en lärmiljö där eleverna känner motivation, delaktighet och framtidstro.
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i årskurs 1-6. Behörighet i engelska är särskilt meriterande.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och gemensam utveckling är självklara delar av vardagen. Vi värdesätter nytänkande och ser styrkan i att utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är legitimerad lärare för årskurs 1-6
• gärna har behörighet i engelska
• har höga förväntningar på elevernas lärande och utveckling
• bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• är trygg i ditt ledarskap och skapar struktur och arbetsro
• vill bidra till skolans fortsatta utveckling
• ser samarbete som en självklar framgångsfaktor
Vi tror att du är en positiv och lösningsfokuserad person som inspireras av att skapa undervisning där eleverna får lyckas, växa och känna lust att lära.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-05 .
Hos oss möter du engagerade kollegor, närvarande ledarskap och en verksamhet som präglas av gemenskap och utvecklingsvilja. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Vi tillämpar arbetstid 40+5 för att ge utrymme för samarbete, planering och professionell utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Rektor
Andreas Forshage andreas.forshage@bastad.se Jobbnummer
9968384