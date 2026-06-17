Junior Development Test Engineer till Spännande Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Hässleholm Visa alla datajobb i Hässleholm
2026-06-17
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Vill du vara med och säkerställa att framtidens järnväg fungerar säkert och pålitligt samt arbeta med säkerhetskritiska system som påverkar tusentals människor varje dag? Nu söker vi en Development Test Engineer till ett av Sveriges mest avancerade teknikområden.
Järnvägsbranschen står inför stora investeringar och en omfattande teknisk utveckling. Nu söker vi en Development Test Engineer som vill vara med och verifiera mjukvara som styr allt från ställverk och växlar till bommar och signalsystem – lösningar som varje dag bidrar till en säkrare, effektivare och mer hållbar järnvägstrafik. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa tekniska system i en bransch som spelar en central roll i den gröna omställningen.
OM ROLLEN:Som Development Test Engineer blir du en del av ett team som ansvarar för verifiering och test av mjukvara inom järnvägens signalsystem. Teamet arbetar med säkerhetskritiska system där kvalitet och tillförlitlighet är avgörande.
Rollen är bred och kombinerar teknisk analys med utveckling av testmiljöer och automatiserade tester.
Du kommer bland annat arbeta med att:
Sätta dig in i produktens funktionalitet och kravbild
Analysera krav, dokumentation och systembeteenden
Utreda felrapporter och stötta utvecklare i felsökning
Delta i projekt kopplade till nya eller uppgraderade signalsystem och ställverk
Analysera testresultat och identifiera förbättringsområden
Utveckla och underhålla testmiljöer
Bygga och vidareutveckla automatiserade tester
Skriva och förbättra Python-script
Arbeta med Jenkins och testautomatiseringsflöden
Bidra till kontinuerliga förbättringar av teamets verktyg och processer
Du kommer att arbeta i en miljö med simulatorer, kommunikationsgränssnitt och interna testverktyg som används för att verifiera att komplexa järnvägssystem fungerar enligt krav och säkerhetsstandarder.
Här får du möjlighet att arbeta med teknik som gör verklig skillnad. Järnvägsbranschen växer snabbt och spelar en central roll i framtidens hållbara transportsystem. Du får arbeta med stora, komplexa och samhällskritiska system där mjukvara, hårdvara och automation samverkar. Från spårnära utrustning och signalsystem till webbgränssnitt och automatiserade testplattformar – rollen erbjuder en unik bredd och en fantastisk utvecklingsmöjlighet för dig som vill bygga djup teknisk kompetens.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi tror att du är i början av din karriär och har ett starkt tekniskt intresse. Det viktigaste är inte att du kan järnväg sedan tidigare – utan att du är nyfiken, driven och motiverad att förstå hur komplexa system fungerar på djupet.
Krav i rollen är att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis Datateknik, Elektroteknik, Teknisk Fysik eller Maskinteknik
Programmeringskunskaper i Python
Erfarenhet av Unix-miljöer
Intresse för test, verifiering och felsökning
Förmåga att sätta dig in i komplexa tekniska system
Meriterande i är ifall du har:
Erfarenhet av Jenkins
Kunskap inom testautomatisering
Erfarenhet av Robot Framework
Kunskap inom Docker eller Kubernetes
Erfarenhet av scripting och automatiserade testmiljöer
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Nyfiken och vill jobba med problemlösning
Driven och initiativtagande
Analytisk och lösningsorienterad
Intresserad av hur system fungerar i praktiken, inte bara i teorin
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på sikt blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: 1/10-26
Placering: Hässleholm
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Daniel Andersson (daniel.andersson@friday.se
)
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
281 00 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Friday AB Jobbnummer
9968372