Senior Verksamhetsutvecklare inom SUA
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla arbetssätt som stärker säkerhetsskyddet i en verksamhet med stor betydelse för Sveriges elförsörjning? I den här rollen får du arbeta nära en funktion som ansvarar för att stödja, samordna och följa upp arbetet kring säkerhetsskyddad upphandling.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att forma framtidens processer inom SUA. Uppdraget spänner över hela kedjan, från särskilda säkerhetsskyddsbedömningar till uppföljning av säkerhetsskyddsavtal, och har en tydlig koppling till hur organisationen uppfyller säkerhetsskyddslagstiftningen.
Här får du kombinera verksamhetsutveckling med ett samhällskritiskt uppdrag där ditt arbete gör konkret skillnad för kvalitet, struktur och långsiktig styrning.
ArbetsuppgifterDu identifierar utvecklingsbehov och förbättringsområden inom arbetet med säkerhetsskyddad upphandling.
Du kartlägger nuvarande arbetssätt och omsätter insikter till tydliga och hållbara förbättringar.
Du etablerar och vidareutvecklar strukturer för ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete.
Du bidrar i utvecklingen av processer och arbetsmetoder som stärker effektivitet och kvalitet.
Du stöttar verksamheten i framtagandet av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och granskar dessa vid behov.
Du genomför lämplighetsprövningar och leverantörsbedömningar som en del av det löpande säkerhetsskyddsarbetet.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, varav arbete med utveckling, styrning eller uppföljning av säkerhetsskyddsprocesser på strategisk nivå ska ha ingått.
Minst 2 års erfarenhet av verksamhets- eller processutveckling inom säkerhetsskydd, säkerhetsverksamhet eller annan reglerad verksamhet.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att självständigt leda, planera, genomföra och följa upp projekt.
God förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 2 års arbetslivserfarenhet från offentlig sektor.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av förändringsledning.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med exponering av säkerhetskänslig verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930858-2057940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
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172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9968386