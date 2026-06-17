Handläggare för resultatstyrning, lärande och uppföljning
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-06-17
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Som handläggare för resultatstyrning, lärande och uppföljning kommer du att vara en del av teamet på Sektionen för fred, säkerhet och resiliensinsatser i rollen som MEL-rådgivare (MEL = Monitoring, Evaluation and Learning). Hos oss får du möjligheten att göra andra redo.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare för resultatstyrning, lärande och uppföljning kommer du vara en av sektionens rådgivare, övriga är rådgivare inom miljö och jämställdhet. Du arbetar med stöd till projekt, projektledare och insatspersonal i metodfrågor avseende uppföljning och utvärdering och resultatstyrning, bidrar till utveckling av nya projekt med metodkunskap, samt driver intern utveckling och kompetensutveckling avseende uppföljning, utvärdering, lärande, erfarenhetsåterföring och resultatstyrning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera att stödja projektledare för kapacitetsutvecklande projekt i metodval, utveckling av system och planer för uppföljning och att stödja projektledare i att utveckla verktyg för datainsamling (i form av t.ex. enkäter, intervjuguide, observationsprotokoll och motsvarande), samt i genomförandet av datainsamling. Det ingår även att facilitera workshops, reflektionsövningar, erfarenhetsseminarier och motsvarande.
Därtill ingår att stärka kapaciteten inom resultatuppföljning och utvärdering hos medarbetare på enheten, utifrån de olika projektens skiftande behov. Tvärgående frågor såsom miljö och jämställdhet är integrerade i alla Myndighetens projekt och ska också följas upp och mätas. Det kan även ingå att stödja enheterna för humanitära och fredsfrämjande insatser, inom övergripande MEL-frågor utifrån planerade behov.
Projektspecifika arbetsuppgifter kan innebära att du utöver projektledare arbetar gentemot andra personer och grupper, såsom insatspersonal och sektionens samarbetspartners i genomförande av projekt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Relevant universitetsexamen.
Dokumenterad erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder och system för RBM och MEL från internationellt biståndsarbete (Sida och/eller EU-finansierade projekt).
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenheter från regionen – Västra Balkan, Turkiet, Ukraina, Armenien och Moldavien.
Erfarenheter från kapacitetsutveckling.
Erfarenhet av att facilitera workshops och utbildningar och/eller annat kommunikativt arbete.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Du behöver också vara självgående och själv ta ansvar för driva dina processer. Du behöver också ha ett lösningsinriktat förhållningssätt och kunna ta dig an komplexa frågor. För att trivas i rollen behöver du ha förmåga till relationsskapande, både genom att skapa kontakter och underhålla relationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Sektionen för fred, säkerhet och resiliensinsatser är en del av C3 Enheten för genomförande som är en del av Avdelningen för operativ planering och hantering. Målet med sektionens verksamhet är dels stärkt kapacitet och svarsförmåga hos samarbetsaktörer att verka för hållbar fred, säkerhet och utveckling i konflikt- och postkonfliktländer samt sviktande stater i syfte att främja mänsklig frihet och säkerhet. Dels stärkt förmåga hos samarbetsaktörer att förebygga och återuppbygga samt skapa beredskap för effektiv hantering av risker, olyckor, kriser och krig. Uppdragen består av både multilateralt och bilateralt samarbete inom myndighetens mandat, vilket inkluderar insatser för Nato, EU:s civila krishanteringsinsatser, OSSE och FN:s fredsfrämjande strukturer.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf chef Henrik Herber. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9968376